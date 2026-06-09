Saab cède son activité Public Safety Solutions à Omda

Le groupe suédois poursuit son recentrage sur la défense en se séparant de son activité de logiciels dédiés aux services d'urgence et de sécurité publique.

Saab annonce la cession de son activité Public Safety Solutions au groupe norvégien Omda AS. Cette activité fournit des solutions de connaissance de la situation opérationnelle aux organisations critiques telles que les services de police, de secours, les aéroports et les opérateurs de transport. La finalisation de l'opération reste soumise à certaines conditions et est attendue au quatrième trimestre 2026.

La transaction porte sur l'unité produit Public Safety Solutions , ses logiciels, sa clientèle ainsi que 75 salariés qui rejoindront Omda.

Saab indique que cette cession s'inscrit dans sa stratégie visant à renforcer sa concentration sur ses activités coeur de métier dans la défense. De son côté, Omda estime que l'intégration de ces technologies renforcera son offre logicielle destinée aux services d'urgence.

Basée à Hull au Royaume-Uni et à Göteborg en Suède, Public Safety Solutions est spécialisée dans les logiciels de gestion opérationnelle pour les services de sécurité et de secours.