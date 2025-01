Ryanair: va réceptionner jusqu'à 29 Boeing 737 en 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - Ryanair a confirmé le 28 décembre qu'elle prendrait livraison de jusqu'à 29 nouveaux Boeing 737 en 2025, représentant un investissement de 3 milliards de dollars dans des technologies aéronautiques de pointe.



La compagnie indique que ces nouveaux appareils permettront de réduire les émissions de CO2 de 16 % et le bruit de 40 % tout en transportant 4 % de passagers supplémentaires.



Ryanair indique que les appareils seront affectés 'à des aéroports efficaces et à bas coût dans des pays de l'UE où les gouvernements stimulent la croissance de l'aviation', comme la Suède, l'Italie, l'Espagne et la Pologne.



'Aucun développement n'est prévu dans les pays augmentant les taxes, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne', ajoute la compagnie.







