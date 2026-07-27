Ryanair prolonge de 5 ans son partenariat technologique avec AWS

Le transporteur aérien entend poursuivre sa transformation numérique en s'appuyant sur les technologies d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage d'Amazon Web Services.

Ryanair annonce avoir prolongé de 5 ans son partenariat avec Amazon Web Services (AWS). La compagnie continuera d'utiliser les technologies d'AWS, notamment Amazon Quick, Amazon Bedrock et Amazon Bedrock AgentCore, pour soutenir son activité, de son site internet à l'optimisation des opérations de sa flotte de 647 avions et de ses 3 900 vols quotidiens.

L'accord prévoit également le déploiement de nouveaux outils d'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de numériser les processus des pilotes et de fournir aux salariés des applications renforçant la productivité, la communication et l'accès aux informations en temps réel. Les deux partenaires entendent aussi accélérer l'innovation dans le secteur aérien grâce à des technologies avancées, notamment l'IA agentique.

Le directeur général de Ryanair, Eddie Wilson, souligne que ce partenariat est un élément clé pour accompagner l'objectif de croissance à 300 millions de passagers d'ici 2034, tout en améliorant l'expérience client et l'efficacité du groupe.

A mi-séance, le titre progressait de 2,5% à la Bourse de Paris.