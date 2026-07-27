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Ryanair profite d'une analyse positive de Bernstein
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 14:10
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Le titre de la compagnie low-cost s'adjuge 2,6% à Dublin, soutenu par une note encourageante des analystes.

Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours inchangé à 30 EUR. Selon le broker, le marché aérien européen dispose encore d'un potentiel de croissance de long terme, avec une progression attendue du trafic d'environ 2% par an sur les deux prochaines décennies, la hausse de la propension à voyager compensant le déclin démographique.

Le rapport souligne que Ryanair est particulièrement bien positionnée grâce à sa structure de coûts, la plus compétitive du secteur, à sa forte exposition aux marchés d'Europe centrale et orientale en croissance et à son orientation vers les voyages de loisirs, segment jugé le plus dynamique.

La note estime également que la compagnie devrait continuer à gagner des parts de marché, portée par sa flexibilité d'allocation de capacité et par sa capacité à profiter d'éventuelles sorties de concurrents dans un contexte de marché durablement contraint par les livraisons d'avions.

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