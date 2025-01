Ryanair: nouvelles liaisons depuis Lublin (Pologne) cet été information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce son programme de vols pour l'été 2025 au départ de Lublin (Pologne), incluant cinq nouvelles routes, dont une vers Barcelone, à partir du 31 mars 2025, avec des vols opérés deux fois par semaine, les lundis et vendredis.



Les autres liaisons au départ/arrivée de Lublin concernent Dublin, Gdansk, Londres et Milan-Bergamo.



L'extension des activités de Ryanair en Pologne, notamment à Lublin, soutient l'économie locale, le tourisme et le marché de l'emploi, avec plus de 200 emplois créés, assure la compagnie.







Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 546,00 GBX LSE -0,71%