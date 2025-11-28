 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,42
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair dévoile son programme hiver 2025 avec 44 lignes depuis/vers Bologne
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 12:47

Ryanair annonce son programme hiver 2025 depuis/vers Bologne, comprenant 44 routes, avec notamment la réouverture de la liaison vers Amman, et 11 avions basés représentant plus de 1 MdUSD d'investissement. Le transporteur prévoit 6 millions de passagers par an et affirme soutenir plus de 4800 emplois locaux, renforçant le rôle de l'aéroport comme hub clé en Émilie-Romagne.

La compagnie augmente par ailleurs les fréquences sur plus de 20 lignes existantes, notamment vers Barcelone, Budapest, Dublin, Cracovie et Tirana, afin d'offrir davantage de choix aux voyageurs à bas prix. Jason McGuinness, directeur commercial, souligne que cette offre hiver comprend 'plus de 520 vols hebdomadaires et 2.2 millions de sièges à bas prix', soit une hausse de 10% par rapport à l'hiver précédent.

La compagnie réitère par ailleurs sa demande d'abolition de la taxe municipale dans les aéroports italiens, affirmant qu'elle investirait immédiatement dans 40 avions supplémentaires, 250 nouvelles routes et 1500 emplois si la mesure était supprimée.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank