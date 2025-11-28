Ryanair dévoile son programme hiver 2025 avec 44 lignes depuis/vers Bologne
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 12:47
La compagnie augmente par ailleurs les fréquences sur plus de 20 lignes existantes, notamment vers Barcelone, Budapest, Dublin, Cracovie et Tirana, afin d'offrir davantage de choix aux voyageurs à bas prix. Jason McGuinness, directeur commercial, souligne que cette offre hiver comprend 'plus de 520 vols hebdomadaires et 2.2 millions de sièges à bas prix', soit une hausse de 10% par rapport à l'hiver précédent.
La compagnie réitère par ailleurs sa demande d'abolition de la taxe municipale dans les aéroports italiens, affirmant qu'elle investirait immédiatement dans 40 avions supplémentaires, 250 nouvelles routes et 1500 emplois si la mesure était supprimée.
