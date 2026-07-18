Russie-Une attaque fait 7 morts près de Moscou qui accuse Kyiv

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Une série d'attaques de drones ukrainiens a fait sept morts parmi des employés d'entrepôt et des dizaines de blessés en Russie, tandis qu'une autre frappe a déclenché un incendie dans un dépôt pétrolier dans la région élargie de la capitale, ont déclaré samedi des gouverneurs régionaux.

Le gouverneur Evgeniy Pervyshov a fait état de 25 blessés après que des projectiles ont percuté un entrepôt appartenant à Wildberries, le plus grand distributeur en ligne de Russie, dans la ville de Kotovsk, dans la région de Tambov, à environ 475 kilomètres au sud-est de Moscou.

"Sept personnes qui travaillaient de nuit sont morts sur les lieux," a écrit Evgeniy Pervyshov sur Telegram, ajoutant que 28 drones avaient également été abattus à l'approche.

"S'ils avaient atteints leurs objectifs, le bilan civil aurait été bien plus lourd," a-t-il poursuivi.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a assuré que Kyiv avait frappé deux installations logistiques utilisées par la Russie pour fournir des composants destinés à la production de drones ainsi que des équipements de navigation. Une installation pétrolière a également été touchée, a-t-il écrit sur X.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a déclaré que 24 personnes avaient été blessées à la suite d'une attaque de drones visant un autre entrepôt de Wildberries dans la ville d'Elektrostal, à l'est de Moscou.

La cofondatrice et directrice générale de Wildberries, Tatyana Kim, a évoqué une "nuit terrible" pour la Russie et pour l'entreprise, présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Dans la ville de Noginsk, également située dans la région de Moscou, des débris de drones ont provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier, a ajouté Andrei Vorobyov.

Il n'a pas précisé l'ampleur des dégâts sur l'installation, mais a fait état de deux blessés à Noginsk et de l'évacuation d'une maternité voisine.

(Lucy Papachristou; version française Nicolas Delame)