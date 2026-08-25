Russie-La raffinerie d'Afipski ciblée par des drones, deux morts

(Actualisé avec armée ukrainienne)

La raffinerie de pétrole d'Afipski, ville russe située dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, a été touchée par une attaque de drone dans la nuit de lundi à mardi et un incendie est à signaler, a déclaré le gouverneur local Veniamin Kondratyev sur Telegram.

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par la chute de débris sur la gare d'Afipski lors de l'attaque, a-t-il ajouté.

L'Ukraine a intensifié ses attaques sur les raffineries de pétrole et autres infrastructures russes, dans le but de saper l'effort de guerre de Moscou et de réduire ses recettes financières.

Récemment, la raffinerie de Perm, septième plus grande raffinerie de Russie en volume, a cessé ses activités après une attaque de drone ukrainien qui a provoqué un incendie et endommagé ses installations techniques, selon deux sources du secteur.

La raffinerie de pétrole d'Afipski est principalement orientée vers l'exportation. Elle a traité 7,2 millions de tonnes de pétrole brut (144.000 barils par jour) en 2024.

Le site a été pris pour cible à plusieurs reprises par des drones ukrainiens au cours des derniers mois.

L'armée ukrainienne a confirmé avoir ciblé la raffinerie au cours de la nuit, précisant que deux unités de séparation du gaz de l'usine de traitement d'Astrakhan, dans le sud de la Russie, ont également été frappées lors d'une attaque distincte.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)