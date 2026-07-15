Russell Investments se fait racheter par B Capital et Calpers

Russell Investments, la société de gestion américaine avec 416 milliards de dollars d’encours, change de mains. Propriété des sociétés de capital investissement TA Associates et Reverence Capital Partners depuis 2016, le gestionnaire est racheté par un consortium d’investisseurs mené par la société d’investissement américaine B Capital, accompagnée de CalPERS, le fonds de pension des employés du secteur public aux Etats-Unis. Le prix de la transaction est de 2,8 milliards de dollars, selon Bloomberg . Il y a dix ans, Russell pesait 266 milliards de dollars et son acquisition auprès du London Stock Exchange Group avait été réalisée pour un montant de 1,15 milliard de dollars.

Ce changement d’actionnaires vise à accompagner la prochaine phase de développement de Russell Investments, qui a connu plus de 15?% de croissance organique ces deux dernières années. Outre des capitaux de long terme, les nouveaux actionnaires apportent à l’entreprise « une expertise technologique avancée et une expérience dans le développement d’entreprises de nouvelle génération au sein d’industries en transformation », selon un communiqué de presse. B Capital est en effet connu pour investir dans la technologie. La société investit notamment dans Perplexity, moteur de recherche et de réponse propulsé par l’IA.

Des équipes inchangées

« En tant qu’investisseurs mondiaux dans les technologies de rupture, nous sommes convaincus que l’avenir de la gestion d’actifs se situe à la croisée de l’expertise en investissement, du service client personnalisé et de l’innovation », ont déclaré Eduardo Saverin et Raj Ganguly, cofondateurs et co-directeurs généraux de B Capital. « De l’OCIO au conseil en matière de retraite, en passant par les indices innovants et la gestion smart beta, Russell Investments a toujours été un pionnier bâti sur la confiance de ses clients. Nous sommes impatients de nous associer à Zach Buchwald et à l’ensemble de l'équipe pour apporter une technologie encore plus avancée et un investissement axé sur la relation client, partout dans le monde », ajoutent-ils.

A l’issue de la transaction, qui doit être finalisée au premier trimestre 2027, Russell Investments continuera à évoluer de manière autonome, avec son équipe dirigeante actuelle, composée du président-directeur général Zach Buchwald, et de la présidente et directrice des investissements Kate El-Hillow. Les équipes de gestion et de ventes resteront également inchangées.

Laurence Marchal