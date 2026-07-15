Une agence Deutsche Bank perquisitionnée mardi à Francfort selon les procureurs

Illustration représentant le logo de la Deutsche Bank

‌Une agence de la banque allemande ​Deutsche Bank a été perquisitionnée mardi dans le centre de Francfort, a ​déclaré le parquet de la ville sans donner ​plus de détails.

Les ⁠procureurs ont indiqué dans un communiqué ‌transmis mercredi à Reuters que le mandat de perquisition avait ​été ‌délivré par un tribunal de ⁠Francfort en juin.

"Pour des raisons tactiques liées à l'enquête, nous ne pouvons ⁠pas divulguer ‌davantage de détails pour le ⁠moment", ont-ils déclaré dans le ‌communiqué.

Deutsche Bank n'a pas souhaité ⁠faire de commentaire sur cette ⁠perquisition.

L'agence perquisitionnée ‌mardi se trouve au pied du ​siège social de ‌la banque.

Au fil des ans, Deutsche Bank a fait ​l'objet de perquisitions à plusieurs reprises. L'une des plus ⁠récentes a eu lieu en janvier dans le cadre d'une enquête liée au blanchiment d'argent.

(Rédigé par Tom Sims; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)