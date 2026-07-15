 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une agence Deutsche Bank perquisitionnée mardi à Francfort selon les procureurs
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 09:25

Illustration représentant le logo de la Deutsche Bank

Illustration représentant le logo de la Deutsche Bank

‌Une agence de la banque allemande ​Deutsche Bank a été perquisitionnée mardi dans le centre de Francfort, a ​déclaré le parquet de la ville sans donner ​plus de détails.

Les ⁠procureurs ont indiqué dans un communiqué ‌transmis mercredi à Reuters que le mandat de perquisition avait ​été ‌délivré par un tribunal de ⁠Francfort en juin.

"Pour des raisons tactiques liées à l'enquête, nous ne pouvons ⁠pas divulguer ‌davantage de détails pour le ⁠moment", ont-ils déclaré dans le ‌communiqué.

Deutsche Bank n'a pas souhaité ⁠faire de commentaire sur cette ⁠perquisition.

L'agence perquisitionnée ‌mardi se trouve au pied du ​siège social de ‌la banque.

Au fil des ans, Deutsche Bank a fait ​l'objet de perquisitions à plusieurs reprises. L'une des plus ⁠récentes a eu lieu en janvier dans le cadre d'une enquête liée au blanchiment d'argent.

(Rédigé par Tom Sims; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,36 +1,43%
2CRSI
28,6 +1,42%
CAC 40
8 368,29 +0,02%
TOTALENERGIES
70,73 -0,66%
SOITEC
104,3 +1,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank