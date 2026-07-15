L'Europe ouvre en baisse avec les tensions au Moyen-Orient

Chez CMC Markets à Londres, les traders travaillent à leur bureau tandis que des écrans affichent les données de marché

Les principales Bourses européennes reculent ‌mercredi en début de séance, pénalisées par les craintes inflationnistes qui découlent ​de la remontée des tensions au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 0,50% à 8.324,73 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 1,13% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,19%, le FTSEurofirst ​300 cède 0,29% et le Stoxx 600 ⁠de abandonne 0,31%.

La tension entre Washington et Téhéran ne faiblit pas ‌après une nouvelle nuit d'attaques de part et d'autre et alors que le détroit d'Ormuz a de nouveau été ​fermé au la circulation ‌des flux énergétiques.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont ⁠en plus menacé mercredi de bloquer d'autres "couloirs d'exportation qui bénéficient aux Etats-Unis et leurs alliés", ce qui ne contribue pas à apaiser les inquiétudes.

Même si ⁠elle semble pour ‌l'instant limitée, la nouvelle hausse des prix du pétrole refroidit ⁠l'enthousiasme du marché, les investisseurs craignant que le répit observé en ‌matière d'inflation au mois de juin ne soit pas durable ⁠si la situation venait à se dégrader davantage.

Deux secteurs, ⁠la technologie et le ‌luxe, se démarquent toutefois en ce début de séance plutôt prudent.

ASML, le ​plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés ‌à la fabrication de puces informatiques, gagne 5,5% après avoir relevé mercredi ses prévisions financières ​pour 2026, entraînant dans son sillage ses pairs ASMI et BESI à Amsterdam.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 gagne 1,3%.

Richemont grimpe quant ⁠à lui de 6,2%, le propriétaire de la maison de joaillerie Cartier ayant publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre.

Les groupes français du luxe Kering, Hermès et LVMH avancent tous de plus de 2%, contribuant ainsi à faire progresser le compartiment sectoriel (+2,1%).

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)