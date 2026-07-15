Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Barrat Redrow, Deutsche Bank, TomTom, B&M)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - ASML ASML.AS , Le plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour 2026 et a annoncé son intention d'augmenter ses capacités de production, après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre grâce à la demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le géant américain Lionsgate Studios

LION.N , à l'origine des franchises "Hunger Games" et "John Wick", envisage une cession et a suscité l'intérêt du groupe français Bolloré, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

BANIJAY BNJ.AS , la société de production de "Big Brother", figure également parmi les candidats qui ont envisagé la possibilité d'une offre pour acquérir Lionsgate Studios, selon deux de ces sources.

* PLUXEE PLX.PA - Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne".

* EDENRED EDEN.PA - Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer".

RICHEMONT CFR.S - Le propriétaire de Cartier a publié mercredi des résultats supérieurs aux prévisions pour son premier trimestre, grâce notamment à une croissance fulgurante en Asie et en Amérique.

* DELIVERY HERO DHER.DE a confirmé mardi être en négociations avancées avec Uber UBER.N concernant une éventuelle offre de rachat.

* BARRATT REDROW BTRW.L - Le plus grand promoteur immobilier britannique a annoncé mercredi que le nombre de logements livrés au cours de l'exercice 2026 s'était situé dans la fourchette haute de ses prévisions et a annoncé son intention de redistribuer 400 millions de livres sterling (468,83 millions d'euros) à ses actionnaires au cours de l'exercice 2027.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - Le parquet de Francfort a déclaré mercredi avoir procédé mardi à une perquisition dans une agence de la banque allemande, sans toutefois donner plus de détails.

* TOMTOM TOM2.AS - Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique a renoué avec le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, grâce notamment à des réductions de coûts, après avoir subi des pertes au cours de la même période de l'année précédente.

* B&M BMEB.L - Le distributeur discount a fait état mercredi d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, la forte croissance enregistrée en France et la reprise observée au sein de sa filiale Heron Foods ayant compensé le recul des ventes à périmètre constant de son activité principale au Royaume-Uni.

* SHELL SHEL.L - ARC Resources ARX.TO a annoncé mardi que ses actionnaires avaient donné leur feu vert à son rachat par Shell, franchissant ainsi une nouvelle étape vers l'une des plus importantes opérations de l'année dans le secteur de l'énergie.

* HANDELSBANKEN SHBa.ST - La banque suédoise a publié mercredi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice net et de son produit net d'intérêts au deuxième trimestre.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)