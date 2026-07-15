 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 08:55

(Actualisé avec Barrat Redrow, Deutsche Bank, TomTom, B&M)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - ASML ASML.AS , Le plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour 2026 et a annoncé son intention d'augmenter ses capacités de production, après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre grâce à la demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le géant américain Lionsgate Studios

LION.N , à l'origine des franchises "Hunger Games" et "John Wick", envisage une cession et a suscité l'intérêt du groupe français Bolloré, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

BANIJAY BNJ.AS , la société de production de "Big Brother", figure également parmi les candidats qui ont envisagé la possibilité d'une offre pour acquérir Lionsgate Studios, selon deux de ces sources.

* PLUXEE PLX.PA - Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne".

* EDENRED EDEN.PA - Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer".

RICHEMONT CFR.S - Le propriétaire de Cartier a publié mercredi des résultats supérieurs aux prévisions pour son premier trimestre, grâce notamment à une croissance fulgurante en Asie et en Amérique.

* DELIVERY HERO DHER.DE a confirmé mardi être en négociations avancées avec Uber UBER.N concernant une éventuelle offre de rachat.

* BARRATT REDROW BTRW.L - Le plus grand promoteur immobilier britannique a annoncé mercredi que le nombre de logements livrés au cours de l'exercice 2026 s'était situé dans la fourchette haute de ses prévisions et a annoncé son intention de redistribuer 400 millions de livres sterling (468,83 millions d'euros) à ses actionnaires au cours de l'exercice 2027.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - Le parquet de Francfort a déclaré mercredi avoir procédé mardi à une perquisition dans une agence de la banque allemande, sans toutefois donner plus de détails.

* TOMTOM TOM2.AS - Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique a renoué avec le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, grâce notamment à des réductions de coûts, après avoir subi des pertes au cours de la même période de l'année précédente.

* B&M BMEB.L - Le distributeur discount a fait état mercredi d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, la forte croissance enregistrée en France et la reprise observée au sein de sa filiale Heron Foods ayant compensé le recul des ventes à périmètre constant de son activité principale au Royaume-Uni.

* SHELL SHEL.L - ARC Resources ARX.TO a annoncé mardi que ses actionnaires avaient donné leur feu vert à son rachat par Shell, franchissant ainsi une nouvelle étape vers l'une des plus importantes opérations de l'année dans le secteur de l'énergie.

* HANDELSBANKEN SHBa.ST - La banque suédoise a publié mercredi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice net et de son produit net d'intérêts au deuxième trimestre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42U0P0

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ARC RES
31,660 CAD TSX +0,70%
ASML HLDG
1 641,8000 EUR Euronext Amsterdam +5,53%
B&M EUROPEAN
196,450 GBX LSE -3,70%
BANIJAY GRP
8,7600 EUR Euronext Amsterdam -0,23%
BOLLORE SE
4,0560 EUR Euronext Paris -1,07%
DELIV HERO
38,150 EUR XETRA -2,43%
DEUTSCHE BANK
31,155 EUR XETRA -0,92%
EDENRED
25,6400 EUR Euronext Paris +3,05%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
PLUXEE
13,2800 EUR Euronext Paris +3,11%
Pétrole Brent
86,35 USD Ice Europ +1,42%
Pétrole WTI
80,83 USD Ice Europ +1,44%
RICHEMONT (CIE FIN.)
194,350 CHF Swiss EBS Stocks +6,00%
SHELL
3 161,750 GBX LSE +0,47%
SV HANDBK RG-A
12,680 EUR Tradegate -2,42%
SV HANDBK RG-A
139,900 SEK LSE Intl -2,36%
TOMTOM
4,1040 EUR Euronext Amsterdam -10,51%
UBER TECH
72,080 USD NYSE -2,96%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,34 +1,41%
2CRSI
28,6 +1,42%
CAC 40
8 363,06 -0,05%
TOTALENERGIES
70,77 -0,60%
SOITEC
104,35 +1,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank