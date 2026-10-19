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Rubis projette de devenir une société anonyme et de simplifier sa gouvernance, le titre grimpe
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:45

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(Actualisé avec commentaire d'analyste et cours à Bourse §§5-8)

par ELENA SMIRNOVA

Rubis RUBF.PA a annoncé lundi un projet de transformation en société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, dans le cadre d'un processus de succession et de transition managériale engagé par les deux fondateurs du groupe de distribution de produits liquides industriels.

Un communiqué de l'entreprise précise que le projet vise à assurer la continuité managériale autour de Jean-Christian Bergeron, qui présiderait le directoire aux côtés de Marc Jacquot et de Fred Royer, ainsi qu’à simplifier la structure juridique et à renforcer l'attractivité boursière.

La transformation entraînerait la disparition des droits spécifiques attachés à la qualité d’associé commandité. À ce titre, les associés commandités se verraient attribuer 12,7 millions d’actions Rubis nouvellement émises, soit environ 12,3% du capital social pré-émission, précise le groupe dans le communiqué.

La réalisation de l’opération reste soumise à l’obtention d’une décision de non-lieu à une offre publique de retrait rendue par l’Autorité des marchés financiers. Le projet sera également soumis à l’approbation des actionnaires commanditaires lors d’une Assemblée générale prévue le 9 décembre 2026.

PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR LE M&A

À la Bourse de Paris, vers 07h37 GMT, l'action Rubis progressait de 2,2% à 36,14 euros, se hissant au sommet de l'indice SBF 120 .SBF120 , qui reculait de 1,09% au même moment.

Selon Nicolas Royot, analyste financier chez Portzamparc, ce projet de transformation constitue une évolution de gouvernance réclamée de longue date par de nombreux investisseurs.

Il estime dans une note que cette nouvelle structure devrait assurer la continuité managériale, renforcer l'attractivité du groupe auprès des investisseurs et lui offrir davantage de flexibilité stratégique et financière, notamment dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions

Nicolas Royot considère également que cette annonce pourrait raviver l'intérêt spéculatif pour le titre, malgré une dilution de 12%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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