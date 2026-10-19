L'accès au Louvre bloqué par des étudiants "en soutien" au mouvement lycéen

L'accès au Louvre est bloqué par des étudiants mobilisés pour exprimer leur "soutien" au mouvement des lycéens et dénoncer "la répression policière" ( AFP / LOIC VENANCE )

L'accès au Louvre est bloqué lundi matin par des étudiants mobilisés pour exprimer leur "soutien" au mouvement des lycéens et dénoncer "la répression policière", a appris l'AFP auprès de la direction et de deux syndicats.

"Nous sommes fiers de vous annoncer que nous bloquons le plus grand musée du monde", clame un tract consulté par l'AFP et affiché aux abords du Louvre, qui n'a pu ouvrir ses portes normalement à 9H00. Environ 30.000 personnes visitent chaque jour le musée parisien.

Selon la direction, ce mouvement mené par une cinquantaine d'étudiants de l'École du Louvre est sans lien direct avec le musée, qui est simplement utilisé "comme une chambre d'écho". La date correspond toutefois jour pour jour au premier anniversaire du spectaculaire cambriolage qui a plongé le musée le plus visité au monde dans une profonde crise.

Selon la CGT, qui soutient l'action sans y participer, le musée sera fermé au moins "jusqu'à midi".

D'après la CFDT, des étudiants de l'école des Beaux-Arts sont aussi associés à cette action qui s'inscrit dans le sillage de la contestation lycéenne débutée mi-septembre et intervient deux jours après la grande journée nationale de mobilisation contre la vie chère, qui a viré au chaos dans de nombreuses villes de France.

Dans leur tract, les étudiants mobilisés ne font pas spécifiquement référence à cette action mais inscrivent leur blocage dans "la lutte pour le droit d'étudier, de travailler, de vivre librement dans de bonnes conditions".

Située dans l'enceinte du musée, l'École du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur qui dispense des cours d'histoire de l'art, d'archéologie, d'épigraphie, d’anthropologie et de muséologie, indique son site internet.

Depuis un an, l'accès au Louvre a été plusieurs fois perturbé par un mouvement de grève des personnels né après le casse du 19 octobre 2025 et réclamant de meilleures conditions de travail et de rémunération. Déposé en décembre 2025, le préavis des organisations syndicales n'a toujours pas été formellement levé à l'heure actuelle, faute d'accord final avec le ministère de la Culture.