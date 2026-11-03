RUBIS: Activité du T3 et des 9 mois de 2026 - Nouveau trimestre de solide performance opérationnelle - Guidance 2026 réaffirmée

Paris, le 3 novembre 2026, 7h00

Solide T3 2026 , marqué par une croissance soutenue des volumes et une progression des marges dans les activités de Distribution d’énergies

, marqué par une croissance soutenue des volumes et une progression des marges dans les activités de Distribution d’énergies Distribution d’énergies : croissance soutenue des volumes en Retail & Marketing (+ 7 %) , portée par la forte croissance du bitume (+ 82 % vs T3 2025, + 15 % hors Europe). Amélioration de la marge unitaire des carburants en Afrique de l’Est

, portée par la forte croissance du bitume (+ 82 % vs T3 2025, + 15 % hors Europe). Amélioration de la marge unitaire des carburants en Afrique de l’Est Production d’électricité renouvelable : accélération du développement avec un portefeuille sécurisé en hausse de + 20 % par rapport à septembre 2025, à 1,5 GWc. Farm-down du parc solaire emblématique de Creil de Photosol





RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT ET PAR RÉGION

Rappel : Dans la Distribution d’énergies, Rubis répercute les variations du prix du pétrole sur ses clients. Les indicateurs clés pour analyser la performance sont donc le volume et la marge unitaire (voir tableaux ci-dessous), plutôt que l’évolution du chiffre d’affaires.

T3 2026 T3 2025 T3 2026

vs T3 2025 Volumes distribués (en milliers de m 3 ) 1 737 1 622 +7 % Chiffre d’affaires (en M€)

Distribution d’énergies 2 246

1 560 + 44 % Retail & Marketing 1 919 1 345 + 43 % Europe 261 197 + 33 % Caraïbes 748 556 + 35 % Afrique 909 592 + 54 % Support & Services 327 215 + 52 % Production d’électricité renouvelable 29 21 + 40 % TOTAL 2 275 1 580 + 44 %

Le 3 novembre 2026, Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, Gérants, ont déclaré : « Rubis a réalisé un nouveau trimestre solide, reflétant la force de sa plateforme énergétique diversifiée et une exécution disciplinée dans l’ensemble de ses zones géographiques et lignes de métier. Dans la Distribution d’énergies, la dynamique commerciale est restée soutenue, portée par la qualité de nos actifs et notre capacité à saisir les opportunités de croissance sur nos marchés. Chez Photosol, l’ouverture du capital du parc solaire de Creil à la Banque des Territoires marque une étape importante, confirmant à la fois la qualité de nos actifs et l’attractivité de notre modèle de développement. Nous avons également franchi une étape significative avec le projet de transformation de Rubis en société anonyme, conçu pour renforcer notre cadre de gouvernance, accroître notre visibilité sur les marchés financiers et accompagner les ambitions de développement à long terme du Groupe. Au regard de notre performance depuis le début de l’année et de nos perspectives pour le reste de l’exercice, nous réaffirmons notre guidance d’EBITDA pour 2026. »

FAITS MARQUANTS

Projet de transformation du Groupe en société anonyme

Le 19 octobre 2026, Rubis a annoncé un projet de transformation du Groupe en société anonyme de droit français à Directoire et Conseil de Surveillance.

Le Directoire du Groupe serait composé de Jean-Christian Bergeron, dont la nomination en qualité de Président du Directoire est proposée, aux côtés de Marc Jacquot (Finance, Informatique et Énergies renouvelables) et de Fred Royer (Bitume et Développement). Le Conseil de Surveillance conserverait ses 11 membres actuels et serait élargi à Jacques Riou et Clarisse Gobin-Swiecznik ; Marc-Olivier Laurent en resterait le Président.

La réalisation de la transformation reste soumise à une décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) confirmant l’absence d’obligation de déposer une offre publique de retrait, ainsi qu’à l’approbation des actionnaires de Rubis lors d’une Assemblée Générale dont la tenue est prévue le 9 décembre 2026 1 .

Premier farm-down d’un actif solaire emblématique avec un partenaire institutionnel de long terme

Au cours du T3 2026, Photosol a finalisé le farm-down de son parc solaire emblématique de Creil à la Banque des Territoires (Groupe CDC), qui a acquis une participation de 49 % dans le projet. Cette opération concrétise la création de valeur d’un actif majeur et illustre la capacité de Photosol à attirer des investisseurs de premier plan dans les infrastructures à long terme.

PERFORMANCE COMMERCIALE – T3 ET 9M 2026

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Volumes vendus et marge brute par produit au T3 2026

Volumes (en milliers de m 3 ) Marge brute (en M€) T3 2026 T3 2025 (1) T3 2026 vs T3 2025 T3 2026 T3 2025 (2) T3 2026 vs T3 2025 GPL 352 352 0 % 76 75 + 1 % Carburants 1 182 1 158 + 2 % 129 114 + 13 % Bitume 203 112 + 82 % 23 18 + 29 % TOTAL 1 737 1 622 + 7 % 228 207 + 10 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 41 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 1 M€.

Volumes vendus et marge brute par région au T3 2026

Volumes (en milliers de m 3 ) Marge brute (en M€) T3 2026 T3 2025 (1) T3 2026 vs T3 2025 T3 2026 T3 2025 (2) T3 2026 vs T3 2025 Europe 299 231 + 30 % 54 52 + 3 % Caraïbes 651 612 + 6 % 91 82 + 10 % Afrique 787 779 + 1 % 84 72 + 16 % TOTAL 1 737 1 622 + 7 % 228 207 + 10 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 41 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 1 M€.

Comme anticipé, le T3 2026 a été marqué par une forte croissance des volumes de bitume et une normalisation de la croissance des carburants et du GPL, conjuguées à une hausse de la marge unitaire des carburants.

GPL : les volumes sont restés stables au T3 2026. La forte croissance du GPL carburant, notamment en France et en Espagne, ainsi que la dynamique positive en Afrique du Sud, au Maroc et dans les Caraïbes ont compensé la baisse des volumes de vrac et une activité moins soutenue sur certains marchés européens. La marge brute a progressé de + 1 %, soutenue par un mix d’activités favorable.

S’agissant des carburants :

L’activité retail (stations-service représentant 51 % des volumes de carburants et 56 % de la marge brute des carburants au T3) a enregistré une bonne performance. Les volumes totaux ont progressé de + 1,3 % au T3 2026 par rapport au T3 2025 et la marge brute de + 15 % sur la même période. Les volumes en stations-service ont été soutenus par une forte dynamique commerciale en Haïti et au Kenya. La marge brute a également bénéficié de la poursuite de la reprise en Haïti et de marges unitaires plus élevées en Afrique de l’Est à la suite de l’ajustement de la formule de prix. Cette performance positive a été partiellement compensée par un net recul en Corse, où l’écart de prix résultant du plafonnement des prix des carburants par un concurrent a continué de peser tant sur les volumes que sur les marges, notamment durant la saison estivale.

(stations-service représentant 51 % des volumes de carburants et 56 % de la marge brute des carburants au T3) Les volumes totaux ont progressé de + 1,3 % au T3 2026 par rapport au T3 2025 et la marge brute de + 15 % sur la même période. Les volumes en stations-service ont été soutenus par une forte dynamique commerciale en Haïti et au Kenya. La marge brute a également bénéficié de la poursuite de la reprise en Haïti et de marges unitaires plus élevées en Afrique de l’Est à la suite de l’ajustement de la formule de prix. Cette performance positive a été partiellement compensée par un net recul en Corse, où l’écart de prix résultant du plafonnement des prix des carburants par un concurrent a continué de peser tant sur les volumes que sur les marges, notamment durant la saison estivale. L’activité Commercial & Industriel (C&I, représentant 34 % des volumes de carburants et 27 % de la marge brute des carburants au T3) a enregistré une hausse de + 4 % de ses volumes au T3 2026 par rapport au T3 2025 et une progression de + 3 % de sa marge brute. La dynamique a été soutenue dans les Caraïbes, notamment en Haïti et au Suriname. Haïti a continué de bénéficier de la reprise de l’activité amorcée en 2025. Ces tendances favorables ont largement compensé une activité moins soutenue en Afrique. La marge brute a également progressé, portée par la contribution favorable des activités caribéennes.

(C&I, représentant 34 % des volumes de carburants et 27 % de la marge brute des carburants au T3) au T3 2026 par rapport au T3 2025 et une progression de + 3 % de sa marge brute. La dynamique a été soutenue dans les Caraïbes, notamment en Haïti et au Suriname. Haïti a continué de bénéficier de la reprise de l’activité amorcée en 2025. Ces tendances favorables ont largement compensé une activité moins soutenue en Afrique. La marge brute a également progressé, portée par la contribution favorable des activités caribéennes. Le segment aviation (représentant 15 % des volumes de carburants et 15 % de la marge brute des carburants au T3) a enregistré une baisse de - 1 % des volumes et une hausse de + 25 % de la marge brute, entraînant ainsi une amélioration de + 26 % de la marge unitaire. Les pressions sur l’activité aviation au Kenya persistent. Toutefois, les volumes de l’aviation ont continué de bénéficier de niveaux de trafic solides dans les Caraïbes, soutenus par de bonnes performances à Sainte-Lucie et à la Barbade.

(représentant 15 % des volumes de carburants et 15 % de la marge brute des carburants au T3) Les pressions sur l’activité aviation au Kenya persistent. Toutefois, les volumes de l’aviation ont continué de bénéficier de niveaux de trafic solides dans les Caraïbes, soutenus par de bonnes performances à Sainte-Lucie et à la Barbade. Le segment lubrifiants (représentant 0,4 % des volumes de carburants et 2,6 % de la marge brute des carburants) a enregistré une hausse de + 19 % des volumes et de + 42 % de la marge brute . L’activité lubrifiants a enregistré une forte croissance tant des volumes que de la marge brute, portée par le Kenya et soutenue par l’Ouganda et l’Éthiopie. Cette performance reflète une forte dynamique commerciale, une hausse des ventes à l’export et la poursuite des gains de pénétration sur le marché des lubrifiants haut de gamme.

Bitume : forte croissance des volumes (+ 82 % sur un an et + 15 % hors Europe) et de la marge (29 % et 11 % hors Europe). L’activité bitume a enregistré un nouveau trimestre solide. En Afrique, la croissance a été portée par une demande soutenue en infrastructures sur plusieurs marchés, notamment en Afrique du Sud, où Rubis a atteint des niveaux de ventes proches des records, et au Gabon, où l’activité a continué de bénéficier d’importants projets routiers. Le Cameroun et l’Angola ont également enregistré de solides performances, soutenues par les développements d’infrastructures en cours et de nouveaux projets. En Europe, la plateforme du Groupe en Europe du Nord-Ouest a poursuivi sa montée en puissance conformément aux prévisions, soutenue par la croissance de l’activité à l’export et des conditions de marché favorables.

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





L’activité Support & Services a enregistré un chiffre d’affaires de 327 M€ (+ 52 % sur un an) au T3 2026, reflétant la hausse des prix du pétrole.

Les volumes de négoce pour compte de tiers, hors livraisons de brut, ont reculé de - 7 % au T3 2026 par rapport au T3 2025, en raison d’une utilisation accrue des navires bitumiers pour les livraisons internes. Toutefois, les marges sont restées stables sur la même période.

Les activités de la raffinerie SARA et les activités logistiques présentent des modèles économiques spécifiques au profil de résultats stable, pouvant générer une certaine volatilité du chiffre d’affaires d’un trimestre à l’autre.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





Données opérationnelles T3 2026 T3 2025 Var % Actifs en exploitation (MWc) 805 633 + 27 % Production d’électricité (GWh) 286 197 + 45 % Chiffre d’affaires (en M€) 29 21 + 40 %

Au T3 2026, Photosol a installé 6 MWc, portant ses actifs en exploitation à 805 MWc (+ 27 % sur un an). Le portefeuille sécurisé a progressé de + 20 % sur un an pour atteindre 1,5 GWc. Le pipeline s’est établi à 5,6 GWc, en baisse de - 5 % sur un an. Le chiffre d’affaires du T3 2026 s’est élevé à 29 M€, en hausse de + 40 % par rapport au T3 2025, reflétant l’expansion du portefeuille.

PERSPECTIVES

La guidance d’EBITDA du Groupe est réaffirmée entre 775 M€ et 825 M€ en 2026, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact d’IAS 29 – hyperinflation inchangé par rapport à 2025.

Pour rappel, les impacts du traitement comptable de l’hyperinflation selon IAS 29 sur l’exercice 2025 se sont élevés à 8 M€ sur l’EBITDA, 4 M€ sur l’EBIT et - 13 M€ sur le résultat net, part du Groupe.

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (confirmée en décembre 2025)

Sustainalytics : 32,2 (contre 29,2 précédemment)

ISS ESG : C+ (contre C précédemment)

CDP : A- (contre B précédemment)

Conférence investisseurs et analystes

Date : le 3 novembre 2026 à 9h30

Pour accéder au webcast audio : https://rubis.engagestream.euronext.com/q3_9m_trading_update_2026/register

Participants pour Rubis :

Marc Jacquot, Gérant et Directeur Financier du Groupe

Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations investisseurs

Prochains événements

Assemblée Générale Mixte : le 9 décembre 2026

Résultats du T4 et de l’exercice 2026 : le 11 mars 2027

Contact presse Contact analystes RUBIS - Direction de la communication RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des relations investisseurs Tel: +33 (0)1 44 17 95 95

presse@rubis.fr Tel: +33 (0)1 45 01 87 44

investors@rubis.fr

annexe

1. RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 MOIS

Chiffre d’affaires (en M€) 9M 2026 9M 2025 9M 2026 vs 9M 2025 Distribution d’énergies 6 276 4 803 + 31 % Retail & Marketing 5 415 4 103 + 32 % Europe 750 604 + 24 % Caraïbes 2 069 1 692 + 22 % Afrique 2 596 1 808 + 44 % Support & Services 861 700 + 23 % Production d’électricité renouvelable 66 52 + 28 % TOTAL 6 342 4 855 + 31 %

2. CHIFFRES DES 9 MOIS

RETAIL & MARKETING : VOLUMES VENDUS ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT SUR LES 9 MOIS DE 2026

Volume (en '000 m 3 ) Marge brute (en M€) 9M 2026 9M 2025 (1) 9M 2026 vs 9M 2025 9M 2026 9M 2025 (2) 9M 2026 vs 9M 2025 GPL 1 099 1 091 + 1 % 254 239 + 6 % Carburant 3 496 3 333 + 5 % 378 334 + 13 % Bitume 618 400 + 55 % 93 63 + 47 % TOTAL 5 212 4 825 + 8 % 725 636 + 14 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 109 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 4 M€.

RETAIL & MARKETING : VOLUMES VENDUS ET MARGE BRUTE PAR RÉGION SUR LES 9 MOIS DE 2026

Volume (en '000 m 3 ) Marge brute (en M€) 9M 2026 9M 2025 (1) 9M 2026 vs 9M 2025 9M 2026 9M 2025 (2) 9M 2026 vs 9M 2025 Europe 905 733 + 24 % 190 175 + 9 % Caraïbes 1 969 1 807 + 9 % 267 250 + 7 % Afrique 2 339 2 285 + 2 % 268 212 + 26 % TOTAL 5 212 4 825 + 8 % 725 636 + 14 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 109 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 4 M€.

1 Sous réserve de l’obtention de la décision de l’AMF purgée de tout recours.

Pièce jointe