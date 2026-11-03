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Rubis accroît de 44% son CA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 07:15

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Rubis affiche un chiffre d'affaires de 2 275 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en croissance de 44% en comparaison annuelle, "reflétant la force de sa plateforme énergétique diversifiée et une exécution disciplinée dans l'ensemble de ses zones géographiques et lignes de métier", selon ses gérants.

Dans ses principales activités de distribution d'énergies, le groupe revendique une croissance soutenue des volumes en Retail & Marketing ( 7%), portée par la forte croissance du bitume ( 82%, 15% hors Europe), ainsi qu'une amélioration de la marge unitaire des carburants en Afrique de l'Est.

Concernant la production d'électricité renouvelable, Rubis fait état d'une accélération de son développement, avec un portefeuille sécurisé en hausse de 20% par rapport à septembre 2025, à 1,5 GWc, ainsi que du farm-down du parc solaire emblématique de Creil de Photosol.

"Nous avons également franchi une étape significative avec le projet de transformation de Rubis en société anonyme, conçu pour renforcer notre cadre de gouvernance, accroître notre visibilité sur les marchés financiers et accompagner les ambitions de développement à long terme du groupe", soulignent ses gérants.

Rubis réitère sa prévision d'un EBITDA compris entre 775 MEUR et 825 MEUR pour l'ensemble de l'année 2026, "à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact d'IAS 29 - hyperinflation inchangé par rapport à 2025".

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