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RTX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 13:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du groupe de défense RTX Corp

RTX.N progressent de près de 3 % à 196 dollars avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la demande soutenue pour les services aérospatiaux commerciaux et les programmes militaires portant son carnet de commandes à un niveau record de 340 milliards de dollars et améliorant ses résultats du troisième trimestre

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7,65 et 7,75 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 7,10 à 7,25 dollars

** Elle revoit également à la hausse sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires, qui passe de 95 à 96 milliards de dollars à 97 à 97,5 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté de la société au troisième trimestre s'élève à 2,26 dollars par action, contre 1,70 dollar un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 11 % pour atteindre 24,97 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année

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