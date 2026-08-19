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Royaume-Uni : l'inflation accélère comme prévu en juillet
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 08:08
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L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en hausse de 2,9% sur un an en juillet, soit un taux annuel en augmentation de 0,3 point par rapport à celui observé le mois précédent, conformément aux anticipations du consensus.

L'ONS (Office for National Statistics), qui publie ces chiffres, précise que le logement, les services ménagers et le mobilier ont le plus contribué à cette hausse du taux annuel d'inflation, tandis que les transports ont le plus contribué à la baisse.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,6% sur un an le mois dernier, un taux stable par rapport à juin. Le taux annuel de l'IPC des biens s'est redressé de 0,5 point, à 2,2%, tandis que celui des services est passé de 3,6% à 3,4%.

Inflation
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