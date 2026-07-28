Royal Caribbean revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, tout en signalant un léger recul des réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale, mise à jour des informations boursières, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Sanskriti Shekhar

Royal Caribbean RCL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publiédes résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, même si la compagnie a pris en compte un léger impact sur les réservations lié à la persistance des tensions géopolitiques.

L'opérateur de croisières table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 17,73 et 17,87 dollars par action, contre une prévision antérieure de 17,10 à 17,50 dollars, tandis qu'il a revu à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires, passant d'environ 10 % à environ 9 %.

Royal Caribbean a indiqué que la demande restait forte, avec un volume de réservations supérieur à celui de l’année dernière et des tarifs atteignant des niveaux records.

« La demande des consommateurs pour nos séjours de vacances est forte, et nos clients continuent de manifester leur envie de dépenser pour vivre des expériences mémorables avec nous », a déclaré Naftali Holtz, directeur financier de Royal Caribbean.

Bien qu’il soit encore tôt, les tendances en matière de réservations pour 2027 sont encourageantes et dépassent les niveaux historiques, y compris pour les itinéraires où la demande a été affectée par les événements géopolitiques de cette année, a ajouté M. Holtz.

La demande des voyageurs aux revenus élevés a également aidé les opérateurs de croisière comme Royal Caribbean à faire face à la prudence générale des consommateurs, tandis que les tarifs élevés et les dépenses à bord ont contribué à compenser la pression exercée par la hausse des coûts du carburant.

« Royal Caribbean pourrait être relativement bien positionnée compte tenu de la force de sa marque phare et de son exposition supérieure à la moyenne aux consommateurs à revenus élevés… même si l’environnement macroéconomique venait à se compliquer », a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

La société basée à Miami, en Floride, a fait état d’une hausse de 27 % de ses dépenses trimestrielles de carburant par rapport à l’année précédente, à 355 millions de dollars. Elle a toutefois revu à la baisse ses prévisions de dépenses de carburant pour l’ensemble de l’année , les ramenant à environ 1,34 milliard de dollars contre une prévision antérieure de 1,35 milliard de dollars .

Pour le trimestre clos le 30 juin, elle a enregistré un bénéfice ajusté de 4,21 dollars par action, contre des estimations des analystes de 3,98 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de l'exploitant de l'Odyssey of the Seas, qui a progressé d'environ 20 % cette année, a gagné 2 % à 311,54 dollars lors des échanges matinaux.