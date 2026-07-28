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Royal Caribbean en hausse grâce à la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 17:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet - ** L'action de l'opérateur de croisières Royal Caribbean RCL.N a progressé de près de 5 % à 321,57 dollars, inversant ainsi les pertes enregistrées avant l'ouverture du marché ** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel à une fourchette comprise entre 17,73 et 17,87 dollars, et table sur des dépenses de carburant de 1,34 milliard de dollars contre une prévision antérieure de 1,35 milliard

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 6 %, dépassant de peu les estimations, tandis que le bénéfice par action ajusté a dépassé les attentes, selon les données compilées par LSEG

** Les analystes de Jefferies indiquent que, même si un impact « modeste et à court terme » sur les réservations appelle à la vigilance, l’amélioration des coûts du carburant et des autres coûts a notamment conduit à une révision à la hausse du BPA ajusté, ** Toutefois, la compagnie révise à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , tenant compte d’un impact modéré sur les réservations pour certains itinéraires, principalement dû à la persistance des tensions géopolitiques

** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel de 9 %, contre une prévision antérieure de 10 %

** Ses concurrents Norwegian Cruise Line NCLH.N et Carnival CCL.N ont également progressé d’environ 3 %

** À la clôture d'hier, RCL affichait une hausse de 9,4 % depuis le début de l'année, tandis que NCLH et CCL étaient en baisse d'environ 10 % et 11 % respectivement

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