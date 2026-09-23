Royal Caribbean acquiert une participation dans l'opérateur hôtelier Sandals pour 3 milliards de dollars

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Le groupe Royal Caribbean RCL.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour acquérir une participation de 50 % dans l'opérateur de complexes touristiques des Caraïbes Sandals Resorts International pour 3 milliards de dollars, renforçant ainsi la présence de la compagnie de croisière dans le secteur des séjours touristiques à terre.

Royal Caribbean s’est attaché àélargir son offre de séjours à terre , notamment avec ses destinations privées "Royal Beach Club" et ses destinations "Perfect Day", alors que les opérateurs de croisières cherchent à capter une part plus importante des dépenses globales de voyage des consommateurs.

Cette transaction, dont la finalisation est prévue début 2027, permettrait d’ajouter les 20 complexes hôteliers de Sandals au portefeuille de Royal Caribbean et d’élargir sa clientèle auprès des voyageurs qui préfèrent les séjours en complexe hôtelier aux croisières.

Fondée en 1981 par feu Gordon " Butch " Stewart, Sandals exploite des complexes hôteliers tout compris dans les Caraïbes sous les marques Sandals et Beaches, avec des établissements en Jamaïque, aux Bahamas, à Sainte-Lucie, à Grenade, à la Barbade et dans d’autres destinations.

Royal Caribbean Group a déclaré avoir obtenu un financement par emprunt auprès de Morgan Stanley pour financer cet investissement.

Le Financial Times a été le premier à rapporter cette semaine que cette opération pourrait valoriser Sandals à plus de 6 milliards de dollars, citant des sources proches du dossier.

Depuis près d’une décennie, Sandals fait l’objet de spéculations concernant une éventuelle cession. En 2017, Reuters avait rapporté que la société étudiait différentes options stratégiques, y compris une cession, citant des sources proches du dossier.

Un conseil d’administration codirigé par Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group, et Adam Stewart, président exécutif de Sandals Resorts, supervisera la coentreprise.

Adam Stewart restera président exécutif de Sandals et Beaches Resorts et continuera à superviser la stratégie de croissance à long terme des marques.

Sandals a fait l’objet d’une polémique au début des années 2000 en raison d’une politique interdisant l’accès des couples de même sexe à ses complexes réservés aux couples. L’entreprise a abandonné cette politique en 2004 après que le métro de Londres eut interdit ses publicités à la suite de plaintes émanant de militants pour les droits des homosexuels.