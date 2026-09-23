Royal Caribbean acquiert une participation dans l'opérateur de complexes touristiques Sandals pour 3 milliards de dollars

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Le groupe Royal Caribbean RCL.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 50 % dans l'opérateur de complexes touristiques des Caraïbes Sandals Resorts International, renforçant ainsi la présence de la compagnie de croisière dans le secteur des séjours touristiques terrestres.

L'opérateur de croisières rachètera cette participation pour 3 milliards de dollars, a précisé la société.