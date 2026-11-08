Route du Rhum : Tom Laperche triomphe, record à la clef

Le navigateur Tom Laperche célèbre sa victoire sur la Route du Rhum, le samedi 7 novembre 2026 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe ( AFP / Loic VENANCE )

Magistral depuis le coup de canon à Saint-Malo, Tom Laperche (SVR Lazartigue) a remporté samedi soir en Guadeloupe la prestigieuse Route du Rhum, dès sa première participation et en un temps record.

Le skipper de 29 ans a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 22h31 locales, soit 3h34 dimanche à Paris, après 6 jours 13 heures et 27 minutes en mer, améliorant de 6 heures et 19 minutes le précédent chrono de référence établi par Charles Caudrelier en 2022.

A l'approche de la bouée marquant l'arrivée, le jeune marin a laissé exploser sa joie, sautant pieds nus sur le grand filet de son trimaran, tout en saluant à distance son équipe technique et ses proches venus le féliciter.

"C'est une victoire énorme, c'est ma course de rêve, quand j'ai commencé la voile s'il y avait une chose que je voulais gagner, c'était la Route du Rhum en multicoque et j'ai accompli ce rêve", a lâché sur les pontons Laperche, les yeux brillants d'émotion.

Seul en tête de flotte depuis plusieurs jours, il a parfaitement négocié les derniers milles de la traversée, un périlleux tour de Guadeloupe qui a nécessité de nombreuses manoeuvres face au vent.

"Un rêve de gosse"

"Sur cette course, j'ai parfois réussi à basculer dans une forme d'état de grâce : dès que je prenais une décision, c'était la bonne. Tu te réveilles au moment exact où arrive la risée, tu es en connexion totale avec ton bateau, la météo, la fatigue, ton environnement", a raconté Laperche, qualifiant d'"absolument extraordinaires à vivre" ces instants.

Une foule dense de plusieurs milliers de personnes était réunies pour le voir soulever le trophée, malgré l'heure tardive à Pointe-à-Pitre. Son petit frère Mathieu, son père Philippe, dentiste et ancien coureur qui lui a transmis le virus du large, et sa mère Sabine, l'ont longuement enlacé à l'arrivée.

Surdoué de la voile ayant passé une bonne partie de son enfance sur le voilier familial, Laperche n'avait encore jamais pris le départ de la célèbre transatlantique en solitaire, qui fêtait sa 13e édition cette année.

"J'ai toujours vu des images incroyables des arrivées de grands champions depuis (...) je suis hyper impressionné par l'accueil et le bruit, cela me touche énormément", a-t-il lancé en direction des Guadeloupéens.

Il partait favori à la barre du SVR Lazartigue, bateau conçu dans l'écurie du marin charentais François Gabart, son mentor pendant très longtemps.

"J'ai fait un stage aux côtés de François en 2019 et ce magnifique trimaran était encore en phase de construction. Je ne savais pas à quoi ça mènerait mais il a cru même avant moi que j'étais capable de mener ces bateaux là. Je ne le remercierai jamais assez", a estimé Laperche.

Bonification

Mis à l'eau en 2021, le grand trimaran bleu était considéré comme l'Ultim le mieux préparé de la flotte au départ du Rhum, avec le Banque Populaire d'Armel Le Cléac'h.

Mais alors qu'il naviguait aux trousses de Laperche lors du premier tiers de la traversée, Le Cléac'h a chaviré, comme en 2018, avant d'être secouru quelques heures plus tard et "en bonne santé" par un cargo panaméen.

Tom Laperche a d'ailleurs bénéficié d'une bonification d'une heure et deux minutes pour s'être temporairement dérouté vers Le Cléac'h, qui avait déclenché sa balise de détresse.

"Je peux vous dire que quand on apprend ça tout seul au milieu de l'océan, c'est une sacrée émotion, cela glace le sang. Je ne savais plus trop quoi faire et j'étais vraiment fébrile", a raconté Laperche.

"Après l'accident, la physionomie de la course a un petit peu changé. La gestion du risque est devenue beaucoup plus importante, reléguant la gestion de la performance un peu en dessous dans la pile des priorités", a détaillé Franck Cammas, vainqueur de la Route du Rhum en 2010 et intégré à la cellule de routage de Laperche cette année.

L'avance engrangée sur la concurrence a "permis de lever le pied", a-t-il ajouté. Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), les premiers poursuivants de Laperche, devraient compléter le podium dans la journée de dimanche à Pointe-à-Pitre.

Mais derrière les cadors de la catégorie Ultim, la bagarre continue pour les skippers des autres classes. Plus d'une centaine de bateaux sont attendus jusqu'au 3 décembre à Point-à-Pitre.