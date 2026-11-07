Lille annonce la prolongation de deux joueurs
On se sent bien dans le Nord. Le LOSC a annoncé ce samedi une prolongation de contrat pour deux de ses joueurs : Hamza Igamane et Tanguy Nianzou. Recruté libre cet été après son départ de Séville, le défenseur des Dogues a déjà paraphé un nouveau contrat qui le lie à Lille jusqu’en 2029, malgré ses cinq petites apparitions seulement cette saison.
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