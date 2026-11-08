Lens : après l'affront, le rebond ?

Humilié mercredi dernier par Côme (1-9) dans une soirée qui restera dans l'histoire, Lens est déjà de retour devant ses supporters ce soir face à Marseille. Mais comment reprendre la marche en avant après un tel fiasco ?

C’était il y a 166 jours. Même pas six mois. Le RC Lens qui écarte assez sereinement l’OGC Nice pour s’offrir la première Coupe de France en 120 ans d’histoire artésienne. S’en suivent la communion dingue au stade Bollaert en pleine nuit, les festivités avec une folle marée de supporters dans les rues lensoises le lendemain. L’impression que toutes ces scènes remontent à plus de cinq ans. « Il y a cinq mois, on était avec le public et un trophée, aujourd’hui, on est en train de s’expliquer pour dire qu’on est tous désolés , constatait, avec fatalité, Jonathan Gradit, taulier Sang & Or. C’est le football. » Même pas quatre jours après la rouste en mondovision face à Côme et cet historique 9-1 encaissé dans son antre, le RC Lens retrouve son public ce soir face à l’OM pour tenter de se soigner à tous les niveaux : sur le terrain, défensivement, tactiquement,et peut-être surtout dans les têtes, avec un moral forcément atteint.

Ce qui est important, c’est de revenir à l’essentiel, aux bases, une solidité pour retrouver de la force.…

Tous propos recueillis par TC.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com