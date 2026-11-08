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La drôle de célébration des joueurs de Galatasaray pour chambrer un coéquipier
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 00:19

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La drôle de célébration des joueurs de Galatasaray pour chambrer un coéquipier

La drôle de célébration des joueurs de Galatasaray pour chambrer un coéquipier

Le sens de l’autodérision. Victorieux d’Amedspor ce samedi en championnat (4-3), les joueurs de Galatasaray se sont fait remarquer avec une célébration pour le moins original . Alors que Rafael Leao venait d’ouvrir le score, le Portugais a recouvert son visage avec son maillot, suivi par bon nombre de ses coéquipiers . Un geste taquin qui fait référence une vidéo où l’on voit Ismail Jakobs , défenseur du club stambouliote, effectuer le même geste.

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