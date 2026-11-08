La drôle de célébration des joueurs de Galatasaray pour chambrer un coéquipier
Le sens de l’autodérision. Victorieux d’Amedspor ce samedi en championnat (4-3), les joueurs de Galatasaray se sont fait remarquer avec une célébration pour le moins original . Alors que Rafael Leao venait d’ouvrir le score, le Portugais a recouvert son visage avec son maillot, suivi par bon nombre de ses coéquipiers . Un geste taquin qui fait référence une vidéo où l’on voit Ismail Jakobs , défenseur du club stambouliote, effectuer le même geste.
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