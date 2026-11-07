Toujours invaincue en championnat, la Roma domine facilement Sassuolo

Roma 3-0 Sassuolo

Buts : Hermoso (27 e ), Walukiewicz (c.s.c, 30 e ) et Mora (58 e ) pour les Giallorossi

Rome domine l’Italie. Toujours invaincu en championnat, la Roma recevait Sassuolo ce samedi soir pour tenter de recoller tout près de son rival, la Lazio, toujours leader de Série A. Une formalité pour la bande à Gasperini face aux Neroverdi , surtout lorsque les défenseurs romains se muent en buteurs cliniques. D’une efficacité froide dans la surface adverse, digne d’un grand attaquant, Mario Hermoso a ouvert les hostilités avec un beau missile du gauche. En maîtrise, la Louve a même bénéficié d’un coup de pouce de la part du malheureux Walukiewicz, qui a détourné dans son propre but une tentative de Malen.…

OC pour SOFOOT.com