Le Real Madrid se promène sur la pelouse de Valence

Valence 0-3 Real Madrid

Buts : Valverde (28 e ), Güler (36 e ) et Mbappé (75 e ) pour les Merengue

Pas si mal ce Real. En déplacement sur la pelouse d’un Valence à l’agonie dans les abysses de la Liga, le Real Madrid a enchaîné un huitième succès de rang toutes compétitions confondues , avec la manière. En s’appuyant sur Thibaut Courtois, toujours vigilant pour faire le travail sur quelques situations chaudes, les Madrilènes ont pris l’ascendant à la demi-heure de jeu. Sur un coup-franc de Kylian Mbappé repoussé par le mur d’abord, profitant à Federico Valverde, qui prouve encore qu’il ne marque qu’en dehors de la surface . Puis par l’intermédiaire d’ Arda Güler quelques minutes plus tard, bien placé pour reprendre un centre de Jude Bellingham après un gros travail sur le côté gauche .…

OC pour SOFOOT.com