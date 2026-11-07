Débuts réussis pour Paulo Fonseca avec le Sporting
Sporting CP 1-0 Moreirense
But : L. Suárez (61 e )
Une belle entrée en matière. Pour les grands débuts de Paulo Fonseca sur le banc, le Sporting CP a fait tomber Moreirense grâce à un très beau but de Luis Suárez (1-0) . L’aventure démarre bien pour le désormais ex-coach de l’OL, qui met la pression sur Benfica et revient provisoirement à six points du leader, Porto.…
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