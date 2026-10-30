Rougier : recul d'activité de près de 10% au 1er semestre 2026

Le chiffre d'affaires consolidé de Rougier s'établit à 35 millions d'euros au 1er semestre 2026, en baisse de 9,6% sur un an, dans un contexte de demande et de prix moins favorables sur les marchés internationaux et de contraintes opérationnelles persistantes dans certaines filiales. Cette évolution intègre également l'annulation de 1,3 MEUR de chiffre d'affaires précédemment comptabilisé au Congo à la suite d'un litige commercial, sans incidence sur la trésorerie du groupe.

L'EBITDA s'établit à 3,6 MEUR sur ce 1er semestre 2026, soit 10,2% du chiffre d'affaires, contre 2,6% sur l'ensemble de l'exercice 2025. Il marque ainsi un redressement significatif par rapport à la perte de 4,6 MEUR enregistrée au 2e semestre 2025. Cette évolution reflète les efforts de préservation de la marge brute, de réduction des charges externes et d'adaptation de l'organisation du groupe spécialisé dans les bois tropicaux certifiés africains.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le groupe enregistre une perte opérationnelle à 1,4 MEUR, contre une perte de 0,2 MEUR au 1er semestre 2025.

Le coût de l'endettement financier net s'établit à -0,5 MEUR et la charge d'impôt à -0,2 MEUR. La perte nette consolidée ressort ainsi à 2 MEUR, dont 1,2 MEUR part du groupe.

A fin juin 2026, les capitaux propres consolidés s'établissent à 9,8 MEUR, contre 11,8 MEUR au 31 décembre 2025, après prise en compte du résultat du semestre.

Côté prévisions, au 2e semestre 2026, les priorités de Rougier restent la normalisation des opérations forestières et industrielles au Gabon, l'amélioration de la disponibilité du gasoil en République du Congo et la poursuite des mesures de maîtrise des coûts.

Dans un environnement qui demeure incertain, la société veille à préserver ses équilibres financiers, en maintenant une gestion prudente de ses investissements et de sa trésorerie.