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Roper Technologies revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande en logiciels d'IA
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 13:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roper Technologies ROP.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice ajusté et de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte demande pour ses logiciels intégrant l'intelligence artificielle.

L'action de la société basée à Sarasota, en Floride, a progressé de 4,2% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle a reculé d'environ 24% depuis le début de l'année.

Voici quelques détails:

* Roper, qui développe des logiciels de gestion et de mise en réseau pour des secteurs tels que la santé, les transports et l'éducation, a tiré profit du fait que les entreprises se sont tournées vers l'IA pour automatiser les tâches routinières et administratives.

* Le directeur général Neil Hunn a déclaré que la société avait lancé plusieurs produits dotés d’IA au cours du trimestre, élargissant ainsi ses marchés cibles.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année, les portant à une fourchette comprise entre 22,15 et 22,30 dollars, contre des prévisions antérieures de 21,80 à 22,05 dollars.

* Roper a également revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires total pour l’ensemble de l’année, à plus de 8%, ce qui correspond à l’estimation moyenne des analystes de 8,1%, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, s'élevant à 2,11 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 2,10 milliards de dollars.

* Le bénéfice par action ajusté, à 5,38 dollars, a également dépassé les estimations de 5,28 dollars.

* Roper prévoit pour le troisième trimestre un BPA ajusté compris entre 5,75 et 5,80 dollars, soit un niveau supérieur à l’estimation des analystes de 5,66 dollars.

* Roper s'est développé grâce à des acquisitions, consacrant près de 9 milliards de dollars à des opérations au cours des trois dernières années.

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ROPER TECHNOLOGI
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