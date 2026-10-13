 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rolls-Royce décroche une commande de 70 moteurs Trent 7000 auprès d'Avolon
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 12:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Le motoriste britannique renforce son partenariat avec le loueur d'avions pour équiper 35 Airbus A330neo.

Rolls-Royce annonce avoir remporté une commande de 70 moteurs Trent 7000 auprès du bailleur Avolon pour équiper 35 Airbus A330-900. Il s'agit du moteur exclusif de cet appareil. Selon Ewen McDonald, directeur commercial de l'entreprise, cette transaction témoigne de la confiance continue du client envers ce programme.

De son côté, Will Pitcher, responsable de la stratégie groupe motopropulseur chez Avolon, souligne que cet appareil "reste l'un des plus performants et efficaces du marché" et permet de soutenir les plans de renouvellement de flotte des compagnies aériennes.

Ce moteur permet de réduire la consommation de carburant par siège de 14% par rapport à la génération précédente, tout en diminuant les émissions, assure Rolls-Royce. Cumulant plus de 5 millions d'heures de vol, il est certifié pour fonctionner avec un mélange comprenant jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable et serait compatible avec une utilisation à 100%.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 378,400 GBX LSE -1,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,26 -3,15%
CAC 40
7 847,03 +0,18%
Pétrole Brent
104,87 -1,18%
LVMH
379,7 -1,25%
HAFFNER ENERGY
0,779 -2,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank