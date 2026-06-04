Rolls-Royce décroche 490 MWh de stockage en Lettonie

Le motoriste britannique poursuit son expansion dans le stockage d'énergie avec quatre nouveaux projets en Lettonie pour le développeur d'énergies renouvelables Sunly.

Rolls-Royce annonce la signature de contrats avec Sunly pour construire quatre systèmes de stockage par batteries en Lettonie, représentant une capacité totale de 490 MWh. Le premier projet, intégré à un parc hybride associant batteries mtu EnergyPack et panneaux solaires à Valmiera, doit entrer en service au premier trimestre 2027, les trois autres étant prévus dans le courant de la même année.

Le groupe fournira également sa plateforme logicielle mtu EnergetIQ, destinée à optimiser le stockage et la restitution d'énergie afin de soutenir la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

Par ailleurs, Sunly et Rolls-Royce ont signé un protocole d'accord pour étendre leur partenariat à l'Estonie avec un projet de 300 MWh à Risti.

Une fois les projets en cours achevés en Lettonie et en Lituanie, la capacité totale des systèmes fournis par Rolls-Royce dans les pays baltes dépassera 1 500 MWh, renforçant sa position de premier fournisseur régional de stockage par batteries.

Le titre Rolls-Royce progresse de quelque 0,4% à Londres et signe une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.