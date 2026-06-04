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Rolls-Royce décroche 490 MWh de stockage en Lettonie
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 15:29

Le motoriste britannique poursuit son expansion dans le stockage d'énergie avec quatre nouveaux projets en Lettonie pour le développeur d'énergies renouvelables Sunly.

Rolls-Royce annonce la signature de contrats avec Sunly pour construire quatre systèmes de stockage par batteries en Lettonie, représentant une capacité totale de 490 MWh. Le premier projet, intégré à un parc hybride associant batteries mtu EnergyPack et panneaux solaires à Valmiera, doit entrer en service au premier trimestre 2027, les trois autres étant prévus dans le courant de la même année.

Le groupe fournira également sa plateforme logicielle mtu EnergetIQ, destinée à optimiser le stockage et la restitution d'énergie afin de soutenir la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

Par ailleurs, Sunly et Rolls-Royce ont signé un protocole d'accord pour étendre leur partenariat à l'Estonie avec un projet de 300 MWh à Risti.

Une fois les projets en cours achevés en Lettonie et en Lituanie, la capacité totale des systèmes fournis par Rolls-Royce dans les pays baltes dépassera 1 500 MWh, renforçant sa position de premier fournisseur régional de stockage par batteries.

Le titre Rolls-Royce progresse de quelque 0,4% à Londres et signe une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.

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