Rolls-Royce achève un investissement de 1 MdUSD dans son site d'Indianapolis

Le motoriste britannique a modernisé pendant 10 ans ses capacités de fabrication, d'assemblage et d'essais dans l'Indiana, principalement au service du secteur de la défense américain.

Rolls-Royce annonce avoir achevé un investissement de 1 milliard de dollars dans ses installations d'Indianapolis, le plus important jamais réalisé par le groupe aux Etats-Unis. Le programme a notamment permis d'ajouter des capacités complètes d'essais de moteurs, avec de nouvelles installations au sol et un site d'essais en altitude à West Lafayette.

Le campus fabrique et teste des moteurs destinés notamment aux B-52, C-130J, MV-75 Cheyenne, V-22 Osprey et MQ-25A Stingray. Il emploie environ 3 500 personnes et produit davantage d'équipements de défense Rolls-Royce que tout autre site du groupe dans le monde.

Sur les 10 dernières années, Rolls-Royce a investi plus de 1,5 MdUSD dans ses installations américaines et près de 2,5 MdsUSD en recherche et développement.

Le titre est stable ce matin à Londres, autour des 15,3 GBP, et signe une progression de l'ordre de 33% depuis le début de l'année.