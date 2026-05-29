Rollins recule après la révision à la baisse de la note par Bernstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** L'action de la société de lutte antiparasitaire Rollins ROL.N recule de 3% à 47,81 $

** Bernstein dégrade la note du titre de « surperformance » à « en ligne avec le marché » et abaisse son objectif de cours de 70 $ à 52 $

** Cette révision à la baisse fait suite à la démission de Ken Krause, directeur financier de ROL, « figure centrale de la stratégie de transformation des marges de la société »

** La société de courtage note que cette démission intervient deux semaines après la Journée des investisseurs de ROL, au cours de laquelle M. Krause avait présenté pour la première fois une feuille de route détaillée pour l'augmentation de la marge brute

** Il indique que les prévisions d'augmentation de la marge dépendaient du directeur financier

** 12 des 19 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 7 la note « conserver »; l'objectif de cours médian est de 67 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a reculé d'environ 20% depuis le début de l'année