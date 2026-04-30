Roku revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour sa plateforme

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30 avril - Roku ROKU.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour sa plateforme, affichant ainsi sa confiance dans la poursuite des investissements publicitaires sur sa plateforme de streaming.

La société prévoit désormais que le chiffre d'affaires de sa plateforme atteindra 5 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 21 %, contre une prévision antérieure de 4,89 milliards de dollars.