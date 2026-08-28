Roivant et Priovant lancent le Lisraya, un médicament récemment homologué pour le traitement d'une maladie rare, au prix de 35.000 dollars par mois

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Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics ont fixé vendredi le prix catalogue à 35.000 dollars pour un traitement de 30 jours de leur médicament Lisraya, récemment autorisé pour le traitement d’une maladie rare.

Voici les détails:

* Ce médicament à prendre quotidiennement, lancé immédiatement après l'autorisation de la FDA , est le premier traitement oral ciblé contre la dermatomyosite, une maladie rare qui provoque des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive.

* Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes vendredi, le directeur général de Priovant, Ben Zimmer, a déclaré que le médicament pouvait désormais être prescrit et que les premières ordonnances avaient déjà été délivrées.

* Les sociétés proposent un programme d’aide aux patients pouvant réduire les frais à la charge du patient à 0 dollar pour les patients éligibles.

* Matt Gline, directeur général de Roivant, a estimé la valeur annuelle nette pour l’entreprise par patient, sur une année complète de traitement, dans la fourchette basse à moyenne des 300.000 dollars, tout en précisant que l’adoption par le marché devrait se faire progressivement.

* Au cours de l’essai, les patients recevant une dose quotidienne de 30 mg de Lisraya, dont le nom chimique est le brepocitinib, ont atteint un score d’amélioration total moyen de 46,5 après 52 semaines, contre 31,2 pour le groupe placebo. La différence était statistiquement significative, des bénéfices ayant été observés dès la quatrième semaine, ont indiqué les sociétés.

* En 2021, Pfizer PFE.N a concédé une licence pour ce médicament à Priovant Therapeutics, une coentreprise créée avec Roivant.

* Roivant détient 71 % de Priovant, tandis que Pfizer en détient 24 %.

* Selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), la dermatomyosite touche moins de 5.000 personnes aux États-Unis.

* Les partenaires prévoient que Lisraya bénéficiera d’une exclusivité commerciale aux États-Unis au moins jusqu’en 2039.