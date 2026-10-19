ROI-Un dollar fort, une position fragile pour Trump avant les élections de mi-mandat : McGeever

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(Reproduction de la chronique de samedi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

À quelques semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis , la hausse du dollar met en évidence une contradiction fondamentale dans le programme économique du président Donald Trump : les marchés des changes produisent l’effet inverse de ce que souhaite son administration.

Le bilan économique de Trump au cours des deux premières années de son second mandat fait l’objet d’un examen minutieux. Les sondages montrent que l'approbation des électeurs concernant sa gestion de l’économie a rarement été aussi basse. Cela explique en grande partie pourquoi les marchés de paris laissent présager que son Parti républicain perdra le contrôle de la Chambre des représentants, et peut-être même du Sénat, le 3 novembre.

Pourtant, si l’adage des marchés selon lequel la devise d’un pays reflète la confiance du monde dans son économie est vrai, Trump devrait aborder le scrutin à venir avec une confiance débordante. Le dollar .DXY n’a cessé de s’apprécier, atteignant récemment son plus haut niveau depuis 18 mois face aux principales devises.

Mais un taux de change fort et en hausse est la dernière chose que souhaite Trump. Les politiques économiques et commerciales de son administration visent à relancer l’industrie manufacturière américaine, à redonner toute sa grandeur aux exportations américaines et à réduire le déficit commercial. Une monnaie qui se renforce ne contribuera en rien à ces objectifs.

UNE MAUVAISE ORIENTATION

On pourrait s’attendre à ce que le dollar soit sous pression, d’autant plus que la balance commerciale américaine ne s’est pas resserrée comme le prévoyait l’administration. Les importations ont explosé pour atteindre des niveaux records, principalement en raison des entreprises américaines qui s’arrachent les puces, les équipements et les biens nécessaires au développement de l’IA , et le déficit commercial du pays ne cesse de se creuser. Il s’élevait à 2,7% du produit intérieur brut en début d’année — l’un des niveaux les plus bas du siècle — mais il pourrait atteindre 4 % du PIB l’année prochaine, selon Dean Maki, du fonds spéculatif Point72.

Pourtant, le dollar ne s'affaiblit pas. Il s'est affaibli lors de la première année du retour de Trump à la Maison Blanche, dans un contexte d’inquiétudes concernant la “dépréciation du dollar” et d’une mentalité de “vente de l’Amérique” chez les investisseurs étrangers, favorisée par les droits de douane de Trump , mais la tendance s’est depuis inversée.

Pourquoi? Parce que les taux de change sont relatifs, et que le billet vert semble actuellement être, comme le dit le proverbe, “la chemise sale la plus propre”. Si les États-Unis souffrent de graves problèmes d’endettement et de déficit, d’autres pays développés en font de même, notamment la France . Les investisseurs craignent que Paris ne soit pas disposé à prendre les mesures politiquement impopulaires nécessaires pour maîtriser son budget et font donc chuter l’euro

EUR= .

De même, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne rende pratiquement impossible pour le Japon d’assurer le service de son énorme dette ont ancré le yen près de ses plus bas historiques récents.

En bref, le dollar “l’emporte” autant par défaut qu’en tirant profit de l’afflux de capitaux mondiaux à la poursuite du rêve américain de l’IA.

Ce n’est pas ce que la Maison Blanche avait en tête.

Trump et le secrétaire au Trésor Scott Bessent souhaitent clairement un dollar plus faible , même si des décennies d’une politique quasi-officielle du “dollar fort” à la Maison Blanche — remontant à l’époque de l’ancien secrétaire au Trésor Robert Rubin dans les années 1990 — leur rendent difficile de l’affirmer ouvertement.

Les opinions de l’administration Trump sur la devise américaine avaient été mises en avant il y a presque exactement deux ans dans “A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System”, un document rédigé par Stephen Miran, alors stratège senior au sein du fonds spéculatif Hudson Bay Capital Management.

Miran a ensuite occupé le poste de président du Conseil des conseillers économiques sous Trump, qui l’a par la suite nommé gouverneur de la Réserve fédérale pour une brève période. Il est depuis retourné chez HBC, mais son manuel de 41 pages semble toujours servir de cadre général à la politique commerciale, monétaire et économique de l’administration.

Ce plan directeur est désormais connu sous le nom d’“Accord de Mar-a-Lago”, en référence au célèbre “Accord du Plaza” de 1985, dans le cadre duquel les principales puissances économiques mondiales avaient convenu de dévaluer le dollar.

Faisant écho à la vision que Trump défend depuis des décennies, Miran a écrit que “le profond mécontentement face à l’ordre économique actuel trouve son origine dans la surévaluation persistante du dollar… (ce qui) rend les exportations américaines moins compétitives, les importations américaines moins chères et pénalise l’industrie manufacturière américaine”.

Il n’a pas tort. Au moment de l’investiture de Trump en janvier de l’année dernière, le taux de change effectif réel global du dollar était à son plus haut niveau depuis plus de 30 ans.

Miran soutient que les systèmes commerciaux et financiers mondiaux peuvent être réorganisés au profit des États-Unis, mais que la voie à suivre “est étroite et exigera une planification minutieuse, une exécution précise et une attention particulière aux mesures à prendre pour minimiser les conséquences négatives”.

Les Américains qui voteront aux élections de mi-mandat le 3 novembre n’auront peut-être pas la patience d’attendre. Alors que l’économie américaine continue de croître à un rythme soutenu et que le chômage reste faible, les ménages ressentent les conséquences économiques négatives des politiques menées par Trump au cours des deux dernières années.

Les droits de douane ont fait grimper le coût des produits importés, selon une récente étude de la Fed de New York , et la guerre des États-Unis contre l’Iran, lancée en février, a entraîné une flambée des coûts énergétiques, notamment des prix du diesel à la pompe qui ont atteint des niveaux records. En conséquence, l’inflation reste élevée, les rendements obligataires sont à leur plus haut niveau depuis un quart de siècle et les salaires réels sont désormais en baisse.

Compte tenu de tout cela, la grande question est de savoir si l’opinion publique américaine laissera à l’administration Trump la marge de manœuvre nécessaire pour tenter d’inverser la tendance du dollar.

ADIEU AU MULTILATÉRALISME

Les efforts visant à inverser la tendance haussière du dollar s’avéreront difficiles, c’est le moins qu’on puisse dire. L’histoire montre que ce qu’il faut, c’est une action multilatérale et coordonnée à l’échelle mondiale, mais cela va à l’encontre de la vision du monde de Trump, qui prône “l’Amérique d’abord”.

Des mesures fragmentaires et bilatérales, comme la récente intervention du Trésor américain auprès du Japon pour soutenir le yen JPY= , risquent d’être trop modestes pour avoir un impact durable.

D’autres interventions ne peuvent être exclues si le dollar continue de se renforcer.

Par exemple, dans un article consacré au yen, Stephen Jen, directeur général d’Eurizon SLJ Asset Management, a récemment fait valoir qu’une série de “mini-interventions” ciblées et inattendues pourrait affaiblir progressivement le dollar sans déclencher une avalanche de dépréciation, aidant ainsi l’administration Trump à atteindre, à terme, ses objectifs en matière de change et au-delà.

“L’administration Trump... souhaite trouver des moyens de faire baisser le dollar. Cela est nécessaire car, pour que les États-Unis atteignent la sécurité économique, ils doivent retrouver un certain niveau d’autosuffisance industrielle. Pour y parvenir, un dollar plus faible serait nécessaire. Le défi, bien sûr, consiste à faire baisser le dollar sans effrayer les marchés financiers”, écrivait M. Jen en mai.

Beaucoup dépendra de la fréquence et de l’ampleur de ces interventions. Les mesures officielles visant à affaiblir le dollar face aux principales devises sont rares. Avant l’intervention sur le yen de cette année, la dernière fois que les autorités américaines et japonaises s’étaient coordonnées pour vendre des dollars face au yen remontait à 1998. La Fed était intervenue aux côtés de la Banque centrale européenne et d’autres autorités pour soutenir l’euro, mais c’était fin 2000, juste après le lancement de la monnaie unique.

Depuis le début de l’ère des taux de change flottants au début des années 1970, lorsque le président Richard Nixon a retiré les États-Unis de l’étalon-or, il n’y a eu que deux initiatives véritablement mondiales visant à imposer une modification de la valeur globale du dollar. Toutes deux remontent aux années 1980: l’accord du Plaza en 1985, visant à faire baisser un dollar alors extrêmement fort, et l’accord du Louvre en 1987, destiné essentiellement à atténuer les effets de l’accord du Plaza.

Ces accords étaient le fruit de leur époque. Le dollar est loin d’être aussi fort qu’à l’époque, et c’était une période où la coopération multilatérale avait encore le vent en poupe.

Alors que le pays s'apprête à entrer dans les deux dernières années de l'ère Trump, la force relative du dollar pourrait en dire long sur la mesure dans laquelle il a réussi à mener à bien son programme économique depuis son arrivée à la Maison Blanche il y a près de dix ans.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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