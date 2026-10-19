 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences à Paris: Grégoire dénonce un "pourrissement" du mouvement social "organisé par le gouvernement"
information fournie par AFP 19/10/2026 à 10:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire le 1er juillet 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire le 1er juillet 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire a lié lundi les violences commises dans la capitale depuis samedi à une "forme de pourrissement de ce mouvement social organisé par le gouvernement".

"C'est le temps de demander des réponses sur la question politique. S'il y a des casseurs, c'est qu'il y a des mouvements sociaux et qu'il y a une forme de pourrissement de ce mouvement social qui est organisé par le gouvernement", a déclaré Emmanuel Grégoire sur France Inter.

"Il n'y a aucune perspective politique de sortie par le haut" de ce mouvement qui "s'est enkysté", a-t-il déploré.

Selon le maire, "ce qui s'est passé dans Paris ce week-end, c'est l'État qui a été mis en faute, c'est l'État qui a été défaillant". Il a décrit de nouvelles "scènes insupportables" de pillage touchant "au moins une trentaine de commerces" de la capitale dimanche et dans la nuit.

"Ce lundi matin, la première chose que je me suis dite c'est +ouf qu'il n'y ait pas eu de mort+", a-t-il ajouté, estimant qu'il "fallait comprendre" ce qui avait "dysfonctionné".

M. Grégoire a questionné "le nombre de personnes sur le terrain présentes pour les forces de l'ordre", ainsi que "la sous-estimation du nombre de casseurs qui ont pourri le mouvement social".

"Quand j'entends le Premier ministre dire que le mouvement des lycéens, c'est LFI, c'est une insulte au mouvement des lycéens. Ca n'est vrai, ça n'est pas eux qui ont cassé", a souligné le maire de Paris, qui avait refusé lors des municipales en mars de s'allier avec les Insoumis.

Le maire de Marseille Benoît Payan (DVG), également interrogé sur France Inter, a déploré pour sa part que "les seules réponses suggérées" face à une "situation insurrectionnelle" soient "des coups de menton (...) pour essayer de pointer la responsabilité de telle ou telle organisation politique".

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir les maires de Paris, Lyon et Marseille à une date encore à déterminer.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron à l'Elysée, Paris, le 18 octobre 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Sous pression, Macron reconduit Nuñez mais réclame des changements de méthode "face aux casseurs"
    information fournie par AFP 19.10.2026 10:52 

    Emmanuel Macron a refusé la démission du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et lui a demandé de déployer une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre "face aux casseurs", tentant ainsi d'enrayer la crise politique après les scènes de chaos dans de nombreuses ... Lire la suite

  • L'accès au Louvre est bloqué par des étudiants mobilisés pour exprimer leur "soutien" au mouvement des lycéens et dénoncer "la répression policière" ( AFP / LOIC VENANCE )
    L'accès au Louvre bloqué par des étudiants "en soutien" au mouvement lycéen
    information fournie par AFP 19.10.2026 10:47 

    L'accès au Louvre est bloqué lundi matin par des étudiants mobilisés pour exprimer leur "soutien" au mouvement des lycéens et dénoncer "la répression policière", a appris l'AFP auprès de la direction et de deux syndicats. "Nous sommes fiers de vous annoncer que ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Retour possible sur les supports
    BOIRON SA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 19.10.2026 10:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • L'Insoumise Rima Hassan jugée à Paris pour apologie du terrorisme
    L'Insoumise Rima Hassan jugée à Paris pour apologie du terrorisme
    information fournie par AFP Video 19.10.2026 10:35 

    L'eurodéputée LFI Rima Hassan est arrivée lundi au tribunal correctionnel de Paris où elle comparaît pour apologie du terrorisme, en raison d'un tweet, depuis supprimé, reprenant les mots de l'un des auteurs de l'attentat de 1972 à l'aéroport de Tel-Aviv.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank