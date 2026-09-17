ROI-Trump pourrait ne plus assister à une nouvelle baisse des taux pendant son mandat présidentiel : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Comme l’ont si bien dit les Rolling Stones, on n’obtient pas toujours ce que l’on veut. Apparemment, même si l’on est la personne la plus puissante de la planète.

La Réserve fédérale a relevé mercredi la fourchette cible de son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, la portant à 3,75 %-4,00 %, ce qui constitue la première hausse depuis plus de trois ans. Le président américain Donald Trump a réagi par un message combatif sur les réseaux sociaux , exigeant une nouvelle fois une baisse des taux: « BAISSEZ LES TAUX D’INTÉRÊT POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ET VITE! »

Malheureusement pour Trump, ses appels en faveur d’un taux des fonds fédéraux de 1 % ou moins ne seront presque certainement pas exaucés d’ici la fin de son mandat, à moins d’une catastrophe imprévue qui obligerait la Fed à ramener les taux à zéro, comme elle l’avait fait lors de la crise financière mondiale et de la pandémie de COVID-19.

Pour aggraver encore la situation, le marché des contrats à terme sur taux d’intérêt anticipe désormais une probabilité d’environ 50 % que la Fed relève à nouveau ses taux lors de sa prochaine réunion en octobre, quelques jours seulement avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Trump a insisté mercredi sur le fait qu’il avait confiance en Kevin Warsh, le président de la Fed, mais on peut affirmer sans risque qu’il ne verrait pas d’un bon œil une nouvelle hausse juste avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. La cote de popularité du président est déjà proche de son plus bas niveau depuis son accession à la présidence, et les sondages suggèrent que son parti républicain pourrait perdre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être aussi du Sénat. Une nouvelle hausse des coûts d’emprunt pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes des électeurs concernant l’inflation, mais Trump a peu de chances de voir les choses sous cet angle.

De nombreux observateurs de la Fed avaient auparavant écarté la possibilité d’une hausse en octobre, arguant que la Fed — et Warsh en particulier — voudrait éviter de donner l’impression d’agir pour des motifs politiques.

Mais compte tenu de la hausse unanime des taux décidée mercredi, des prévisions de taux revues à la hausse par les responsables de la Fed et de la conférence de presse étonnamment "belliciste" de Warsh, une intervention en octobre est désormais tout à fait envisageable.

DES TAUX PLUS ÉLEVÉS POUR PLUS LONGTEMPS

Trump verra-t-il une nouvelle baisse des taux avant de quitter la Maison Blanche?

Dans leurs prévisions économiques révisées, les responsables de la Fed ont relevé de 50 points de base la médiane de la fourchette centrale des taux des fonds fédéraux pour la fin de 2027 et 2028, les portant respectivement à 4,1 % et 3,9 %.

Ces projections générales laissent tout de même entrevoir un léger assouplissement de la politique monétaire au cours de l’année 2028, dernière année complète de Trump à la Maison Blanche avant la passation de pouvoir à son successeur en janvier 2029. Mais la marge est mince.

Les marchés semblent toutefois bien plus convaincus que les taux américains devront rester élevés plus longtemps. Les opérateurs anticipent désormais un "pic de taux de dépôt" — le pic du cycle de hausse — d’environ 4,60 %. Cela s’explique probablement par une combinaison de craintes liées au déficit et à la dette, de doutes persistants quant à l’indépendance de la Fed et d’inquiétudes concernant les facteurs qui maintiennent l’inflation à un niveau élevé, à savoir les conflits géopolitiques, les pressions sur les prix de l’énergie et les dépenses liées à l’intelligence artificielle.

Quelle qu’en soit la cause, le message est clair: les marchés s’attendent à ce que les taux ne baissent pas au cours des deux prochaines années. Et ce n’est pas ce que Trump souhaite entendre.

DES RISQUES À LA HAUSSE?

Il a peut-être également été légèrement agacé d’entendre Warsh affirmer que la "géopolitique" est l’une des principales raisons pour lesquelles l’inflation persiste et les rendements obligataires sont si élevés. Mais il est difficile d’échapper à la conclusion que, bien que plusieurs forces soient en jeu ici, l’une des plus importantes est l’impact de la réduction de l’offre énergétique résultant de la guerre avec l’Iran. À tout le moins, le déclenchement des hostilités a constitué un tournant évident dans la trajectoire prévue des taux de la Fed.

Réfléchissons-y. Le 27 février, la veille de l’attaque des États-Unis et d’Israël contre l’Iran , les contrats à terme sur le taux SOFR tablaient sur un taux des fonds fédéraux de 3,13 % à la fin de 2028. À la clôture des marchés mercredi, ce même contrat impliquait un taux directeur d’environ 4,60 %.

Autrement dit: avant la guerre, les traders tablaient sur deux baisses de taux d’ici la fin du mandat de Trump, et ils tablent désormais sur trois hausses — en plus de celle annoncée mercredi.

Il s'agit là d'un revirement extraordinaire, extrêmement "hawkish". Les traders anticipent désormais un pic de taux de dépôt nettement plus élevé qu'avant la guerre.

"Nous voyons un risque à la hausse concernant la durée et l’ampleur du cycle de hausse des taux", ont écrit mercredi les économistes de BNP Paribas. "Compte tenu d’une politique monétaire initialement expansionniste, d’une forte impulsion cyclique et d’une inflation persistante, nous pensons que des hausses de taux significatives, peut-être supérieures aux trois que nous anticipons, pourraient s’avérer nécessaires pour stabiliser le taux de chômage à un niveau plus élevé et éviter une surchauffe l’année prochaine."

Dans son message publié mercredi sur Truth Social, Donald Trump a déclaré que les taux d’intérêt devraient être réduits de manière drastique, car les États-Unis sont "le Meilleur Crédit au Monde — ET DE LOIN".

C'est peut-être le cas, mais la grande majorité des observateurs et des experts — y compris M. Warsh, semble-t-il — ne seraient pas d'accord. À tel point qu'il semble de plus en plus probable que la baisse de 25 points de base décidée par la Fed en décembre dernier, sous la présidence de Jérôme Powell, qualifié d’"incompétent" , soit la dernière à laquelle Trump assistera en tant que président.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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