ROI-Trouver la valeur des actions mondiales dans des endroits inattendus : Helen Jewell

Alors que l'année 2026 a connu un début mouvementé sur le plan géopolitique, de nombreux investisseurs en actions mondiales s'efforcent toujours de trouver des bonnes affaires. Mais il reste quelques poches de valeur potentielles pour ceux qui sont prêts à chasser en dehors des frontières américaines. Elles ne se trouvent tout simplement pas là où l'on pourrait s'y attendre.

À la même époque l'année dernière, les actions des marchés européens et émergents se négociaient en dessous de leurs fourchettes d'évaluation historiques, mais après 12 mois de fortes hausses, ces larges décotes ont largement disparu, et la plupart des grands indices semblent aujourd'hui pleinement valorisés.

Dans un contexte de valorisations élevées et de tensions géopolitiques accrues, le risque d'un recul des cours cette année est élevé, ce qui accroît l'appétit des investisseurs pour la valeur assortie de perspectives de croissance raisonnables.

Voici un tour d'horizon mondial des marchés où les investisseurs en actions pourraient trouver justement cela.

L'EUROPE

Tout d'abord en Europe, où les actions du secteur de la défense ont été les grandes gagnantes en 2025, l'indice du secteur ayant augmenté de près de 140 %, les membres de l'Otan s'étant engagés à augmenter leurs dépenses militaires dans le contexte de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Malgré les rendements élevés du secteur sur plusieurs années, il est encore possible de trouver de la valeur dans ce secteur. Les valorisations du secteur de la défense européenne peuvent sembler élevées, avec un ratio cours/bénéfice d'environ 30, mais lorsqu'elles sont ajustées en fonction de la croissance attendue des bénéfices, à l'aide du "ratio PEG", elles ne paraissent plus excessives. À environ 1,5, ce ratio est légèrement inférieur au niveau de 2017, avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, et également bien en dessous de la moyenne des pairs américains, dont les valorisations se situent près des sommets à long terme.

Ailleurs en Europe, de nombreuses banques affichent encore des prix attractifs - même après que l'indice bancaire européen a gagné près de 300 % au cours des cinq dernières années. Les valorisations sur la base du ratio cours/bénéfice sont encore inférieures à la moyenne à long terme et à celles des banques américaines et japonaises.

Il convient de noter que les banques européennes constituent désormais une "position très fréquentée", ce qui signifie que de nombreux investisseurs mondiaux surpondèrent le secteur. Il ne faudrait pas grand-chose - peut-être simplement l'indication que la Banque centrale européenne pourrait à nouveau réduire les taux d'intérêt - pour que de nombreux investisseurs encaissent et sortent de la position. Mais compte tenu des valorisations actuelles, des rendements pour les actionnaires et des économies potentielles liées à l'IA, des opportunités attrayantes semblent subsister.

BRETAGNE

Au Royaume-Uni, l'indice FTSE 100 a atteint un niveau record au début de l'année 2026, après avoir surperformé les États-Unis en 2025 de plus de cinq points de pourcentage. Pourtant, l'indice britannique des grandes capitalisations se négocie toujours avec une décote d'environ 40 % par rapport aux États-Unis.

Cela s'explique en grande partie par le fait que le FTSE 100 est dominé par les banques et les sociétés minières, et non par les grandes entreprises technologiques ou les entreprises purement axées sur l'intelligence artificielle qui dominent les indices américains.

Les banques britanniques, comme leurs homologues européennes, se négocient nettement en dessous de leurs homologues américaines. Les sociétés minières britanniques devraient bénéficier des prix élevés des métaux précieux - même après les récentes perturbations - et de la demande à long terme de cuivre, stimulée par l'électrification et la transition énergétique.

Toutefois, si les sociétés minières ne parviennent pas à maintenir une discipline stricte en matière de capital ou ne répercutent pas les bénéfices sur les actionnaires par le biais de dividendes, le secteur pourrait connaître des soubresauts sur le marché.

À mesure que l'on descend dans la capitalisation boursière, les opportunités de trouver de la valeur semblent se multiplier. En termes absolus et relatifs, les valorisations des petites capitalisations britanniques n'ont jamais été aussi basses depuis une vingtaine d'années. Selon Goldman Sachs, seules les actions mexicaines affichent une décote plus importante par rapport à leurs propres valorisations historiques.

La réévaluation nécessite un catalyseur, bien sûr. Or, les baisses de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre pourraient être le bon moyen de relancer les actions britanniques. Le marché s'attend à ce que la BoE réduise ses taux à deux reprises en 2026, mais le secteur pourrait se redresser si des signes annonciateurs d'un nouvel assouplissement apparaissaient.

MARCHÉS ÉMERGENTS L'Amérique latine n'a pas la faveur des investisseurs, mais c'est précisément pour cette raison qu'elle pourrait être un bon endroit pour chasser les bonnes affaires. La région représente 7 % du PIB mondial, selon le Fonds monétaire international, mais seulement 0,7 % de l'indice mondial MSCI All Country World.

Le Brésil est un pays qui se distingue. Alors que les valorisations des actions des pays émergents sont actuellement supérieures d'environ 17 % à la moyenne sur 20 ans, le marché brésilien se négocie avec une décote de 10 % - et il y a des raisons d'être optimiste pour l'avenir.

L'économie brésilienne semble en bonne santé, l'indice PMI composite étant en hausse constante depuis quatre mois. De plus, le taux d'intérêt directeur de 15 % - le plus élevé depuis 20 ans - devrait baisser de 300 points de base en 2026. Cela devrait profiter aux entreprises nationales à fort effet de levier dans les secteurs de la vente au détail et de la finance - des domaines très mal aimés par les investisseurs mondiaux. Cette source de valeur pour les pays émergents pourrait faire contrepoids à la partie de l'indice de référence axée sur la technologie, qui comprend des pays comme la Corée du Sud ( ) et Taïwan.

Le risque est toutefois que le sentiment des investisseurs à l'égard de l'Amérique latine reste obstinément déprimé, renforcé par le potentiel de volatilité politique - un facteur que les investisseurs des marchés émergents doivent toujours prendre en compte.

Si l'on en croit le premier mois de l'année, 2026 sera riche en événements, les États-Unis étant souvent au centre de l'action. Les investisseurs pourraient donc avoir intérêt à accroître leur diversification régionale afin d'être mieux positionnés pour résister à toutes les nouvelles secousses géopolitiques et boursières que l'année nous réserve.

