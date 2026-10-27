ROI-Les secousses liées à l'IA mettent en évidence les failles de la volatilité du marché : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Mike Dolan

L'essor de l'IA a tenu les craintes du marché à distance pendant plus de deux ans. Le mois d'octobre semble indiquer que ce bouclier commence à se fissurer.

Les turbulences de la semaine dernière dans le secteur ont révélé que les investisseurs se préparaient à un monde où l’euphorie technologique ne noierait plus tous les autres signaux macroéconomiques.

Cela ne signifie en aucun cas la fin de l’histoire de l’IA, mais cela annonce une plus grande différenciation au sein du secteur, à mesure que les taux de croissance fulgurants atteignent leur apogée, que le développement arrive à maturité et que le compromis entre les coûts informatiques et les revenus atteint un équilibre plus durable.

Mais une perturbation dans une partie de cet écosystème de plus en plus interconnecté et financé de manière croisée peut rapidement se propager aux indices généraux et à d’autres classes d’actifs.

La preuve la plus flagrante en est apparue la semaine dernière, lorsque les obligations d’État se sont soudainement détachées de la spirale des prix du pétrole, des spéculations sur une hausse des taux d’intérêt et des inquiétudes liées à la dette. Elles ont bénéficié d’une forte demande de la part d’investisseurs cherchant à se protéger des répercussions économiques d’un ralentissement ou d’un incident lié à l’IA.

Si la croissance des bénéfices favorisée par l’IA a protégé les marchés boursiers américains de la flambée des coûts d’emprunt tout au long de l’année, cette protection pourrait avoir atteint sa limite logique.

Selon les stratèges de la Société Générale, l’ampleur de ce revirement peut être illustrée par une période rare de corrélation entre les cours des actions et les rendements obligataires, qui a atteint son niveau le plus extrême depuis la fin des années 1990 avant de s’inverser.

Ils ont examiné la corrélation sur trois mois entre les rendements logarithmiques quotidiens de l’ .SPX du S&P 500 et les variations quotidiennes du rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , et ont constaté qu’elle avait atteint son niveau le plus négatif depuis 30 ans au début du mois, alors même que les actions et les rendements obligataires atteignaient tous deux leurs plus hauts niveaux depuis deux décennies.

S'agit-il peut-être du point culminant de la tendance liée à l'IA?

« Cette sensibilité de plus en plus négative aux taux a plongé le marché dans un équilibre fragile, toute nouvelle hausse des rendements venant constituer un frein supplémentaire pour les actions », a écrit l’équipe de la SocGen.

La Société Générale a également indiqué que la volatilité implicite des indices boursiers, mesurée par l’indice de volatilité du Cboe (VIX) .VIX , s’est réveillée de sa torpeur dans un contexte de « rupture de la suppression de la volatilité ».

Quels que soient les bouleversements de ce mois-ci, ils ont déconcerté de nombreux acteurs du monde des hedge funds. Les observations de Goldman Sachs ont montré que les hedge funds systématiques long-short, dont les algorithmes suivent les tendances du marché jusqu’à ce qu’elles s’essoufflent, ont connu leur pire semaine depuis 2024, avec une baisse de 2 %.

EN COULISSES

Pour comprendre ce qui se passe, il faut se pencher sur l’indice de volatilité VIX et ses sous-indices — ce qu’ils révèlent sur le risque de marché et la manière dont les traders spéculatifs les ont utilisés.

Même si le VIX a bondi ces deux dernières semaines, alors que les actions étaient secouées par les inquiétudes liées à l’IA et que les obligations s’envolaient, il reste relativement modéré dans une perspective plus large, se situant à environ la moitié de son niveau atteint peu après le début de l’ de la guerre en Iran il y a huit mois, et en dessous de sa moyenne historique.

Le VIX étant utilisé comme indicateur clé pour signaler des tensions sur les marchés boursiers en général et au sein des portefeuilles multi-actifs, les régulateurs et les banques centrales craignent qu’il ne sous-estime le niveau de risque croissant.

Ils citent les opérations de « suppression de la volatilité » mises en avant par la Société Générale.

Réalisées à l’aide d’un effet de levier et sur des volumes importants, ces opérations lucratives consistent généralement à vendre des options ou à « vendre à découvert » des indices de volatilité implicite afin de tirer profit de la prime généralement positive de la volatilité implicite par rapport à la volatilité réalisée.

À l’instar des opérations dites de « basis trading » des fonds spéculatifs sur les marchés des bons du Trésor, il ne s’agit pas de paris directionnels sur les cours sous-jacents, mais de moyens d’arbitrer des écarts de prix persistants.

Une stratégie consiste à parier sur une hausse de la volatilité des actions individuelles tout en vendant des options sur l’indice, en s’appuyant sur l’idée que les actions individuelles peuvent fluctuer fortement tandis que l’indice se stabilise.

Le problème est double et s’est déjà présenté à maintes reprises. Premièrement, ces stratégies fonctionnent à merveille jusqu’à ce que des événements imprévus déclenchent un dénouement spectaculaire des positions sur la volatilité elles-mêmes, propulsant la volatilité de l’indice bien au-delà de ce que l’événement pourrait justifier.

Comme les indicateurs de volatilité des indices sont utilisés dans les modèles de risque sur l’ensemble des marchés d’actifs mondiaux, un tel dénouement peut propager des ondes de choc partout.

Bien que les points d’inflexion soient difficiles à prévoir, la configuration actuelle risque d’aggraver les chocs au moment même où la dynamique des bénéfices du secteur de l’IA commence à marquer le pas.

Dans sa dernière analyse sur le secteur de l’IA publiée ce week-end, Morgan Stanley est resté optimiste quant à cet essor, estimant une nouvelle hausse de 50 % des dépenses globales d’investissement dans l’IA d’ici 2027. Mais la banque a également indiqué que la hausse du coût du capital affecterait les segments les plus sélectifs et les plus endettés du réseau de l’IA, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue.

« À mesure que le cycle de financement de l’IA arrive à maturité, la qualité de crédit, les garanties et la structure auront de plus en plus d’importance, et non l’inverse », a-t-il déclaré. « Les capitaux seront disponibles, mais à des conditions de plus en plus différentes selon les emprunteurs. »

Les analystes de crédit de Barclays soulignent également que le secteur de l’IA est désormais trop vaste pour être considéré comme un segment unique de la dette d’entreprise, les écarts de performance entre les emprunteurs liés à l’IA se creusant rapidement.

Même si, cette année, la dette liée à l’IA sous-performe globalement les indices de crédit « investment grade » d’environ 35 points de base, cela masque un quasi-triplement de la dispersion entre les titres liés à l’IA, qui atteint désormais 65 points de base – son plus haut niveau de l’histoire récente. Même en excluant les valeurs aberrantes telles qu’Oracle

ORCL.N , la dispersion a augmenté de 60 %.

La question de savoir si toute cette agitation en coulisses justifie encore la faible volatilité des indices reste entière, d’autant plus que les risques non liés à l’IA s’accumulent à l’approche de la fin de l’année, en raison d’un calendrier électoral chargé, du conflit avec l’Iran et des perspectives énergétiques.

Le calendrier est plus que suffisamment chargé pour mettre les nerfs des investisseurs à rude épreuve. Les marchés pourraient tout simplement ne pas voir les signaux d’alerte.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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