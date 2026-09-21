ROI-Les navettes d'Ormuz assurent l'approvisionnement en pétrole, mais à un coût élevé : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe du nom de famille de Keshav Lohiya, paragraphe 29)

par Ron Bousso

Un nouveau système de navettes est en train de redessiner le marché pétrolier du Moyen-Orient, alors que les producteurs s'efforcent de maintenir leurs exportations malgré l'escalade du conflit régional . La question est désormais de savoir si ce processus complexe et coûteux constitue une solution provisoire ou s'il s'agit de la nouvelle norme du marché mondial de l'énergie.

À plusieurs milles au large des côtes d’Oman, au sud du détroit d’Ormuz , des rangées de pétroliers sont à l’ancre. Nombre d’entre eux sont amarrés les uns à côté des autres, reliés par des cordages et des tuyaux afin de transférer le brut d’un navire à l’autre, créant ainsi un pont flottant entre les gisements pétroliers du Moyen-Orient et le marché mondial.

Les transferts de navire à navire (STS) sont devenus une bouée de sauvetage vitale pour les producteurs du Golfe, qui s’adaptent aux perturbations causées par la guerre en Iran , qui entre désormais dans son septième mois. Une fois chargé, un pétrolier se détache et met le cap sur sa destination, généralement une raffinerie en Asie. Le « navire-mère » retourne ensuite dans le Golfe via Ormuz pour se recharger et répéter le processus.

Ce système réduit la distance que chaque navire doit parcourir, diminuant ainsi le risque lié au transit dans le détroit, alors même qu’un nombre croissant de pétroliers traversent un couloir étroit le long des côtes d’Oman sous la protection de la marine américaine, leurs systèmes de navigation désactivés.

Les exportations via Ormuz ont atteint environ 6,5 millions de barils par jour (bpd) depuis le début du mois de septembre, soit le niveau le plus élevé depuis le bref pic observé après le cessez-le-feu de juin, selon les données de Kpler.

Cette opération témoigne de la remarquable capacité de l’industrie énergétique à s’adapter aux chocs d’approvisionnement. Elle montre toutefois également à quel point il est devenu coûteux et complexe d’acheminer le pétrole hors de la plus importante région exportatrice du monde.

IMPASSE DANS LE DÉTROIT D’HORMUZ

Avant que le conflit américano-israélien avec l’Iran n’éclate en février, le détroit d’Ormuz acheminait environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole. Le blocus imposé par l’Iran a toutefois brusquement interrompu le trafic, forçant les producteurs à réacheminer les flux lorsque cela était possible et à réduire leur production.

De nombreux armateurs ont hésité à envoyer des navires dans une zone de conflit actif, et les rares à accepter de prendre ce risque ont exigé des primes sans précédent.

Le secteur de l’énergie, cependant, reste rarement inactif.

Confrontée à une pénurie de pétroliers disponibles, la Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC) a mis au point une solution de contournement: le « STS ». Au lieu d’utiliser des navires pour effectuer des allers-retours de plusieurs semaines vers les acheteurs en Asie, elle a commencé en avril à les employer comme pétroliers-navettes, transportant du brut depuis les terminaux du Golfe vers les eaux plus sûres du golfe d’Oman. Là-bas, les cargaisons pouvaient être transférées vers des navires plus grands pour la suite du voyage.

Cette stratégie a permis d’optimiser l’utilisation d’une flotte de pétroliers limitée et coûteuse, et d’assurer la poursuite d’au moins une partie des exportations essentielles.

En effet, les exportations de pétrole des Émirats arabes unis devraient atteindre 3,6 millions de barils par jour en septembre, un chiffre supérieur à la moyenne de 3,4 millions de barils par jour prévue pour 2025.

ARAMCO S’Y MET AUSSI

Ce qui avait commencé comme une réponse d’urgence s’est transformé en un nouveau secteur d’activité de taille.

Saudi Aramco 2223.SE s’appuie désormais de plus en plus sur les opérations STS, car les perturbations des voies d’exportation par la mer Rouge réduisent l’efficacité du débouché alternatif du royaume.

Ces dernières semaines, les forces houthies yéménites soutenues par l’Iran ont renforcé leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb, à l’entrée sud de la mer Rouge. Et des militants soutenus par l’Iran en Irak ont frappé l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite le 10 septembre, coupant environ 4 % des approvisionnements mondiaux en pétrole qui étaient acheminés vers les marchés internationaux via le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Cette conjoncture a fait grimper le prix du Brent

LCOc1 à plus de 108 dollars le baril la semaine dernière, avant que les Saoudiens ne commencent à informer les acheteurs qu’ils maintiendraient les livraisons grâce à des transferts STS via la route omanaise.

D'autres producteurs régionaux ont également adopté la méthode STS.

Selon Kpler, environ 2,5 millions de barils par jour de brut devraient être chargés via des transferts STS dans le golfe d’Oman pour le seul mois de septembre, contre 1,4 million de barils par jour en août. Cela représente environ 40 % des volumes transitant actuellement par Ormuz. Le STS était rarement utilisé avant la guerre.

L'ADAPTATION, ET NON LA PARALYSIE

L’émergence de ce réseau logistique flottant a contribué à éviter un choc d’approvisionnement bien plus grave, mais cela a un coût élevé.

Les taux de fret de référence pour un très grand pétrolier (VLCC) transportant du brut du Golfe vers la Chine ont bondi ces derniers mois pour dépasser les 30 dollars par baril, de loin le niveau le plus élevé jamais enregistré, selon les données de LSEG. Avec des prix du brut avoisinant actuellement les 105 dollars, le fret représente désormais plus d’un quart du coût, contre 2 % à 3 % avant la guerre.

Chaque transbordement supplémentaire nécessite davantage de navires, plus de temps et plus d’argent, ce qui alourdit les coûts auxquels sont confrontés les marchés mondiaux du pétrole.

Les producteurs ont été contraints d’accorder des remises plus importantes sur leur brut pour maintenir la compétitivité de leurs exportations, en absorbant eux-mêmes une partie de la hausse des coûts de transport.

L’expansion des transbordements STS dans le Golfe a également limité la disponibilité des pétroliers, ce qui a fait grimper de manière spectaculaire les taux de fret mondiaux.

“Nous assistons à l’un des plus importants transferts de richesse des producteurs de pétrole vers les armateurs de pétroliers”, a déclaré Keshav Lohiya, directeur général de HiLo Analytics.

Fondamentalement, le marché mondial de l’énergie s’adapte au risque géopolitique accru d’aujourd’hui plutôt que d’en être paralysé. Mais le commerce pétrolier au Moyen-Orient devient de plus en plus inefficace, dépendant d’un patchwork d’escortes militaires, de centres de transbordement temporaires et d’itinéraires alternatifs qui n’ont jamais été conçus pour gérer de tels volumes.

Plus le conflit dure et plus les itinéraires sont menacés, plus le système énergétique mondial devient coûteux et fragile.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

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