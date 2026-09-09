ROI-Les cours du pétrole évoluent à l'aveuglette alors que le mystère du détroit d'Ormuz s'épaissit : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours du Brent au paragraphe 2)

par Ron Bousso

Quelle quantité de pétrole transite par le détroit d’Ormuz ? Les traders, les dirigeants du secteur de l’énergie et les responsables gouvernementaux tentent tous de le déterminer – mais parviennent à des conclusions très divergentes. Il apparaît toutefois de plus en plus clairement que ce mystère a introduit une prime de risque résiduelle dans les cours du brut, qui pourrait rester profondément ancrée pendant des mois.

Le Brent, référence du marché du pétrole brut LCOc1 , s'est établi mercredi au-dessus de 100 dollars le baril, atteignant son plus haut niveau depuis le 24 juillet, après une nouvelle vague d'attaques des Houthis soutenus par l'Iran contre des installations énergétiques saoudiennes et un avertissement de Téhéran indiquant qu'il mènerait une « guerre économique » contre les États-Unis dans un contexte de tensions croissantes autour d'Ormuz.

Ce détroit entre l’Iran et Oman est devenu le point névralgique du conflit, sur fond de blocus rivaux menés par les États-Unis et l’Iran.

Avant que la guerre n’éclate en février, les flux transitant par cette artère énergétique la plus importante au monde étaient largement considérés comme acquis. Bien qu’elles n’aient jamais été parfaites, les estimations de ces flux étaient remarquablement fiables, même en tenant compte de la pratique de longue date de l’Iran consistant à désactiver les transpondeurs des pétroliers pour échapper aux sanctions occidentales.

Pendant des années, le consensus n’a pratiquement pas évolué: le détroit d’Ormuz permettait le transit d’environ 20 millions de barils par jour, soit environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole.

Cette certitude a disparu.

Aujourd’hui, des armées d’analystes, aidées par des systèmes d’intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués, passent au crible d’immenses flux d’informations pour déterminer la quantité exacte de pétrole qui transite réellement par le détroit.

Les images satellites sont recoupées avec les registres portuaires, les tirants d’eau des pétroliers, les calendriers de chargement, les reçus des raffineries et les données de suivi des navires afin de reconstituer des mouvements auparavant surveillés en temps quasi réel.

Le défi est devenu exponentiellement plus difficile en raison de la multiplication des « traversées fantômes », lorsque les pétroliers désactivent leurs systèmes de navigation et d’identification à l’approche, pendant la traversée ou à la sortie du détroit. Une demande américaine adressée aux entreprises de satellites commerciaux visant à retarder la diffusion des images du Golfe a encore brouillé les cartes.

En conséquence, personne ne peut affirmer avec certitude quelle quantité exacte de pétrole transite par le détroit d’Ormuz un jour donné.

De plus en plus de signes indiquent que l’emprise de l’Iran sur le détroit pourrait s’affaiblir . Des mois d’échanges militaires de représailles ont dégradé les systèmes radar et les capacités de frappe de Téhéran près d’Ormuz. Les opérations de déminage menées par les États-Unis et l’extension d’un couloir maritime protégé par ces derniers le long de la côte d’Oman ont permis à davantage de navires d’entrer et de sortir du Golfe.

La question, qui se chiffre en milliards de dollars, est de savoir combien de navires exactement?

LA CONFUSION RÈGNE

Cette incertitude a été mise en évidence par des estimations contradictoires émanant de l’administration Trump.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré le 2 septembre que plus de 17 millions de barils avaient transité par le détroit le 31 août sous la supervision de la marine américaine, un chiffre qui représenterait le niveau le plus élevé enregistré depuis le début de la guerre.

Cette affirmation a laissé les traders et les analystes perplexes. Plus d’une semaine plus tard, la société de suivi des navires Kpler, qui utilise l’imagerie satellite, les signaux des transpondeurs, les registres portuaires et les données sur le transport maritime commercial, a suggéré que peut-être seulement 6 millions de barils avaient franchi le détroit d’Ormuz ce jour-là.

Kpler estime que les flux de brut transitant par le détroit d’Ormuz en août s’élevaient en moyenne à seulement 4,3 millions de barils par jour, pour atteindre près de 5 millions de barils par jour au cours des six premiers jours de septembre. La société note également que les transits semblent avoir fortement chuté ces derniers jours.

Une explication possible est que l’administration inclut les exportations provenant du terminal de Fujaïrah aux Émirats arabes unis, situé en dehors du détroit et alimenté par l’oléoduc de contournement d’Abou Dhabi.

De plus, l’observation d’une seule journée ne permet pas de tirer des conclusions sur les tendances générales. M. Wright l’a d’ailleurs admis, déclarant dimanche que les flux transitant par Ormuz s’élevaient en moyenne à plus de 9 millions de barils par jour, sans toutefois préciser la période concernée. Ce chiffre correspondrait aux estimations de Kpler lorsque l’on combine les flux d’Ormuz avec les exportations empruntant des itinéraires alternatifs qui contournent le détroit.

Pour compliquer encore davantage la situation, les pétroliers peuvent rester hors de vue pendant des jours, voire des semaines, avant et après avoir franchi le détroit; les volumes réels pourraient donc s’avérer nettement supérieurs à ce que suggèrent les estimations actuelles.

Le nouveau détroit d’Ormuz pourrait donc acheminer la moitié de ses volumes d’avant-guerre, ou bien un volume considérablement plus important.

Cette mise en garde illustre le problème plus général.

LE PRIX DE L’INCERTITUDE

Pour la première fois peut-être dans l’histoire moderne du marché pétrolier, les acteurs ne peuvent pas mesurer avec précision les flux transitant par le corridor énergétique le plus important au monde.

Les conséquences vont bien au-delà des débats théoriques sur les mouvements des pétroliers. Les cours du pétrole sont censés refléter les fondamentaux. Or, il est difficile d’évaluer ces fondamentaux lorsque l’une des plus grandes artères d’approvisionnement mondiales a, en réalité, disparu du champ de vision.

En effet, l’incertitude elle-même est devenue un facteur fondamental.

Il en résulte une prime de risque persistante qui devrait rester intégrée aux prix pendant des mois.

La situation ne devrait s’éclaircir qu’avec la résolution du bras de fer entre les États-Unis et l’Iran. Mais la question de savoir si cette résolution est plus proche ou plus lointaine reste ouverte.

L’économie iranienne est soumise à de fortes tensions après des mois de conflit, en particulier depuis que Washington a imposé un blocus sur les exportations iraniennes le 14 juillet et renforcé les sanctions.

L’administration Trump vise probablement à utiliser la pression économique pour ramener Téhéran à la table des négociations. Mais les dirigeants religieux iraniens continuent d’exiger un allégement des sanctions et gardent l’espoir de percevoir à terme des redevances sur les navires traversant le détroit.

De plus, l’Iran conserve la capacité de perturber le trafic maritime. Selon l'organisme britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO), des forces liées à l’Iran ont pris pour cible 27 navires depuis début juillet. La République islamique a également promis d’annoncer une nouvelle zone réglementée dans le Golfe dans les jours à venir.

En d’autres termes, davantage d’incertitude.

Les philosophes se posent depuis longtemps la question suivante: si un arbre tombe dans une forêt et que personne ne l’entend, cela fait-il du bruit?

Sur le marché pétrolier actuel, la question équivalente est de savoir si un pétrolier traversant le détroit d’Ormuz peut influencer l’approvisionnement mondial si personne ne peut le voir.

La réponse est loin d’être évidente.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

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