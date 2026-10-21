ROI-Le risque de dette latent hante les marchés français : Mike Dolan

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(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Mike Dolan

La France n’est pas encore en crise de la dette . Mais elle manque de temps, d’argent et de marge de manœuvre politique pour y échapper.

Pour les marchés de la dette souveraine, peu patients, une issue aux crises budgétaire et politique qui couvent en France pourrait encore prendre des mois, ces deux crises se renforçant mutuellement.

Les émeutes de rue du week-end et les couvre-feux qui ont suivi ne sont que le dernier épisode en date d’un désordre budgétaire qui couve depuis au moins un an et qui s’est à nouveau intensifié le mois dernier. Il faudra probablement attendre encore au moins huit mois avant qu’une image claire de la situation ne se dessine.

Dans l’immédiat, le coût direct des dégâts causés aux entreprises et à la confiance est considérable, même si les économistes mettent en garde contre toute assimilation des coûts de reconstruction à la perte de produit intérieur brut (GDP). Cela dit, les estimations tirées de périodes de troubles similaires survenues en France au cours des dix dernières années suggèrent que l’impact initial sur le PIB pourrait se situer entre 0,1 et 0,2 point de pourcentage avant d’être compensé.

Dans le contexte plus large de la situation budgétaire et politique française, cela reste toutefois significatif alors que la croissance annuelle du PIB n’est que d’environ 0,5%.

La banque néerlandaise ING met en garde contre le fait que la France entre dans un “cercle vicieux”.

“La France ne dispose ni de la marge budgétaire nécessaire pour acheter la paix sociale, ni de la marge politique pour imposer facilement des ajustements”, a écrit mardi Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. “Une croissance faible aggrave la situation budgétaire, les inquiétudes budgétaires font grimper les taux d’intérêt, et le resserrement des conditions financières pèse davantage sur l’activité.”

L’absence de mesures exceptionnelles – et, à ce stade, peu probables – de la part de la Banque centrale européenne pour stabiliser la situation signifie que les chasseurs de bonnes affaires sur les marchés pourraient faire l’impasse pour l’instant.

Les fluctuations extrêmes des marchés en période de troubles sociaux ou politiques peuvent générer une prime de risque, offrant aux investisseurs à long terme une rémunération supplémentaire en attendant un retour à la normale.

Mais les acheteurs à long terme sont confrontés à de forts vents contraires. Les fonds spéculatifs à court terme détiennent une part croissante des principaux marchés obligataires, tandis que la France dépend fortement des capitaux étrangers, dans un contexte de crise politique prolongée à l’approche de l’élection présidentielle d’avril.

UN CERCLE VICIEUX

Le nœud du problème réside dans le fait qu’un Parlement français divisé ne parvient pas à adopter le projet de budget annuel nécessaire pour contenir un déficit budgétaire et une dette publique galopants.

S’il ne parvient pas à trouver un accord, Goldman Sachs estime que les querelles pourraient se prolonger jusqu’en décembre, et que le déficit budgétaire annuel pourrait atteindre 6,4% du PIB. Même si le gouvernement parvient à faire adopter son plan d’économies de 54 milliards d’euros (60,7 milliards de dollars), le déficit restera supérieur ou égal à 5% du PIB pour la troisième année consécutive, portant la dette au-delà de 120% du PIB pour la première fois — un niveau qui ne serait dépassé que par l’Italie dans la zone euro.

Les réformes des retraites qui auraient pu changer la donne ont été abandonnées il y a un an lors du premier bras de fer budgétaire.

La réaction du marché obligataire a été de faire grimper les coûts d’emprunt souverain français à 10 ans FR10YT=RR de près de 1,4 point de pourcentage depuis le milieu de l’année et de presque doubler l’écart à 10 ans par rapport à l’Allemagne

DE10YT=RR , le portant à plus de 150 points de base. L’écart entre les obligations françaises à 10 ans et les bons du Trésor américain US10YT=RR s’est quant à lui réduit de 50 points de base pour s’établir à moins de 20 points de base.

Cela se répercute sur les calculs budgétaires. Selon les estimations actuelles, ces taux d’emprunt élevés pourraient signifier que les coûts annuels du service de la dette française, à eux seuls, pourraient presque doubler, passant de 2,2% du PIB l’année dernière à 4% d’ici 2030.

Cela exerce une pression encore plus forte sur le déficit primaire annuel, qui exclut les coûts du service de la dette, si l’on veut que le déficit global atteigne l’objectif de 3% fixé par la zone euro d’ici 2030. Une pression budgétaire supplémentaire sur une économie dont la croissance est déjà faible ferait également grimper les ratios dette/PIB.

Les actions françaises .FCHI ont chuté, perdant 10% en deux mois, les titres des grandes banques enregistrant des baisses plus de deux fois supérieures.

Les swaps de défaut de crédit français laissent désormais entrevoir une notation souveraine inférieure de quatre crans à la note “A” dont la France bénéficie actuellement — ce qui la placerait dans la catégorie “BBB”, juste au-dessus de la catégorie “spéculative” et en dessous de celle de l’Italie.

Voilà pour les querelles budgétaires. La situation politique est encore plus compliquée et les troubles de rue ne font qu’ajouter une nouvelle complication.

La candidate d’extrême droite à la présidentielle, Marine Le Pen, semble avoir l’avantage dans les sondages d’opinion , mais son adversaire probable au second tour en avril sera le leader d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon, qui a prôné un défaut de paiement de fait en annulant la dette française détenue par la Banque de France.

Aucun des deux ne ravirait les investisseurs, compte tenu des risques politiques et stratégiques que cela implique. Quel que soit le vainqueur, il devrait alors probablement convoquer des élections législatives anticipées en juin afin de rechercher une majorité viable pour s’attaquer au budget.

Le guide électoral de Natixis met en garde contre le fait qu’il est peut-être trop tôt pour se fier aux sondages à une telle distance de l’élection, citant de nombreux exemples au cours des dernières décennies où les premiers sondages se sont révélés très éloignés de la réalité, en particulier dans un système à deux tours.

Il serait peut-être encore prématuré d’écarter le candidat centriste de premier plan, Édouard Philippe , précise-t-il.

Quoi qu’il en soit, ce que les candidats disent sur la maîtrise du budget pourrait désormais être aussi important que le résultat de l’élection elle-même.

Mais si vous cherchez une solution miracle à cette saga, préparez-vous à une longue attente angoissante.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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