ROI-La prime liée à la « stagflation » en cas de guerre avec l'Iran augmente discrètement : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, https://www.reuters.com/authors/jamie-mcgeever/,

chroniqueur chez Reuters.) par Jamie McGeever

Le nuage noir de la guerre au Moyen-Orient plane à nouveau sur les marchés financiers. Même si le choc provoqué par les premières frappes américano-israéliennes contre l’Iran ne devrait pas se reproduire, à moins d’un rebondissement alarmant tel qu’une invasion terrestre américaine, le risque géopolitique est de retour dans le champ de vision des investisseurs. Le soulagement procuré par la baisse des cours du pétrole et l’atténuation des pressions inflationnistes à la suite du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran conclu en avril s’est évaporé. Aussi fragile qu’ait été ce cessez-le-feu, les investisseurs l’ont interprété comme un feu vert pour renforcer leur exposition aux actifs risqués et se positionner en vue d’une reprise de la croissance économique. Aujourd’hui, Washington et Téhéran s’attaquent mutuellement avec une férocité croissante, le conflit risque de s’étendre à toute la région, et les perspectives d’un recul de l’une ou l’autre des parties semblent limitées. À l’heure actuelle, une escalade semble plus probable qu’une réconciliation. À certains égards, le risque économique que cela représente est sans doute encore plus grand que celui auquel le monde était confronté lorsque la guerre a éclaté il y a cinq mois. Les stocks de pétrole sont désormais nettement plus bas, et la capacité de raffinage est fortement limitée.

“Les banques centrales et les marchés financiers sont à nouveau confrontés au scénario de choc d’offre négatif, auquel ils espéraient avoir échappé lorsque les États-Unis et l’Iran ont signé l’accord provisoire à la mi-juin. Les tensions stagflationnistes sont de retour”, ont écrit lundi les stratèges de Barclays. Jusqu’à présent, Wall Street n’en a guère tenu compte, se concentrant plutôt sur les perspectives optimistes concernant l’ de l’IA et les résultats des entreprises. Alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs restent volatiles, le S&P 500 se situe toujours à moins de 2 % de son plus haut historique atteint le 2 juin. Quant aux marchés du crédit, ils n’ont rarement semblé aussi calmes, les écarts de rendement des obligations américaines à haut rendement étant parmi les plus faibles depuis la crise financière mondiale.

Pourtant, certains marchés – les bons du Trésor, le dollar et surtout le secteur de l’énergie – commencent à s’agiter. Si le conflit continue de s’intensifier, ces dynamiques pourraient facilement se répercuter sur les actions et les obligations d’entreprises.

HAUSSE DE LA PRIME DE RISQUE

Le marché le plus touché à ce jour est, sans surprise, celui du pétrole. Ces dernières semaines ont rappelé au monde entier qu’une prime de risque significative doit être intégrée dans les cours du brut tant que l’Iran conserve la capacité de fermer le détroit d’Ormuz au trafic des pétroliers. Les contrats à terme sur le Brent et le WTI ont bondi d’environ 30 % ces dernières semaines, et, ce qui est inquiétant pour les décideurs politiques ainsi que pour les entreprises et les consommateurs, le prix du pétrole affiche désormais une hausse de 25 % en glissement annuel.

Les prix moyens à la pompe aux États-Unis ont également repassé la barre des 4 dollars le gallon, un seuil psychologique pour les Américains, grands consommateurs d’essence, en particulier pendant la “saison des voyages en voiture” du milieu de l’été. Au vu de tout cela, la perspective d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année s’est assurément amenuisée. En effet, le chœur des avertissements émis par les responsables de la Fed, selon lesquels une hausse des taux pourrait s’avérer nécessaire, s’est nettement amplifié la semaine dernière.

Les obligations commencent à en ressentir les effets. Les rendements ont augmenté sur l’ensemble de la courbe ces dernières semaines, alors que la “prime de durée” a fortement grimpé. Il s’agit essentiellement de la compensation exigée par les investisseurs pour acheter des bons du Trésor à long terme plutôt que des titres à court terme. Alors que la prime de durée sur le bon du Trésor à 10 ans avait chuté à 0,46 % fin juin, son plus bas niveau depuis plus d’un an, elle a depuis rebondi pour se rapprocher de 0,70 %.

CHALEUR ESTIVALE

Trump, conscient de ses taux de popularité désastreux, pourrait chercher à tout mettre en œuvre pour mettre fin à la guerre et faire baisser les prix du carburant avant les élections de mi-mandat américaines de novembre. Mais face à un Iran enhardi qui ne semble guère disposé à céder sur ses exigences, une résolution rapide du conflit pourrait ne pas dépendre entièrement de Trump.

Pourtant, le point de vue “verre à moitié plein” consiste à penser que les deux parties opteront pour la paix – quoi que cela signifie – tant qu’elles le peuvent encore, soit pour éviter un bain de sang, soit pour des raisons financières et économiques. Dans ce scénario, le détroit d’Ormuz se rouvre progressivement, les marchés de l’énergie se normalisent et les pressions inflationnistes mondiales s’atténuent.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, se montre prudemment optimiste quant à une telle évolution dans les semaines à venir, peut-être d’ici la fin du mois d’août. Dans le cas contraire, les risques sont énormes.

“D’après nos calculs, à moins qu’une solution à la guerre ne soit trouvée d’ici la Fête du Travail, les stocks de pétrole chuteront à un niveau si bas que les prix du pétrole s’envoleront et qu’il y aura des pénuries physiques de produits raffinés à travers le monde. Compte tenu des dommages économiques et politiques que cela causera, nous nous attendons à ce que le président Trump et le régime iranien parviennent à un accord d’ici là”, a-t-il déclaré lundi.

L’été a déjà été torride. La situation pourrait bien devenir encore plus tendue pour les marchés.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters) Vous appréciez cette chronique? Découvrez “Reuters Open Interest” (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.