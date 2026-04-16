ROI-La guerre en Iran a brisé la boussole des prix du pétrole : Bousso

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(Répétition à d'autres abonnés sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Ron Bousso

La guerre contre l'Iran

a ouvert une dangereuse brèche dans les marchés pétroliers mondiaux: le brut physique se négocie à des niveaux record alors que les indices de référence des contrats à terme signalent une accalmie. Ce décalage oblige les consommateurs, les entreprises et les décideurs politiques à naviguer sans boussole fiable, ce qui pourrait laisser des traces durables sur l'économie mondiale. Les investisseurs se sont efforcés d'évaluer la perturbation sans précédent de l'approvisionnement mondial en pétrole depuis que l'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz à la suite des frappes américano-israéliennes du 28 février. Le blocus a coupé près d'un cinquième des flux mondiaux de pétrole, déclenchant de graves pénuries d'approvisionnement en Asie et, de plus en plus, en Europe , et obligeant les producteurs du Golfe à interrompre leur production d'environ 9 millions de barils par jour (bpj) de production. Les contrats à terme surle pétrole Brent, référence mondiale

LCOc1 , ont fait un bond de64 % en mars, établissant un gain mensuel record, pour atteindre un pic de 118 dollars le baril. Les prix sont ensuite retombés à environ 95 dollars après que les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu le 7 avril. Mais après l'échec des négociations visant à mettre fin à la guerre, le président américain Donald Trump a imposé lundi un blocus aux navires entrant et sortant des ports iraniens et des zones côtières, ce qui a fait remonter les prix à environ 100 dollars. Ces mesures peuvent sembler extrêmes, mais compte tenu de l'ampleur des pertes d'approvisionnement réelles - qui atteignent aujourd'hui quelque 600 millions de barils - elles semblent étonnamment modérées. En effet, les prix payés par les raffineries pour le pétrole nécessaire à la fabrication de produits tels que l'essence, le diesel et le kérosène ont réagi avec beaucoup plus de force. Le Brent daté BFO- , qui fait référence au prix du brut physique livré au nord-ouest de l'Europe, se négocie à 120 dollars le baril, soit environ 65 % de plus que les niveaux d'avant-guerre et le niveau le plus élevé depuis 2022. D'autres références physiques ont atteint des niveaux record. Le brut Forties de la mer du Nord FOT-E a brièvement atteint un pic de près de 150 dollars le baril lundi. Tout cela indique une pénurie aiguë de l'offre.

SOUHAITER ET ESPÉRER La déconnexion actuelle entre le Brent papier et le Brent physique n'a jamais été aussi importante - même comparée aux profondeurs de la pandémieCOVID-19, lorsque la demande mondiale de pétrole s'est effondrée d'environ 20 millions de bpj en raison de l'arrêt des économies.

Cette disparité déconcerte de nombreux négociants et analystes. Des facteurs techniques expliquent en partie cette divergence. Les contrats à terme sur le Brent reflètent les barils livrés environ deux mois à l'avance, tandis que le Brent daté est utilisé pour le pétrole chargé dans les 10 à 30 jours. En bref, l'écart montre simplement que les marchés à terme parient sur une atténuation rapide de la crise. Cet optimisme s'explique notamment par la croyance généralisée des marchés - ou l'espoir - que Trump évitera de prolonger le conflit de peur de faire grimper en flèche les prix de l'essence aux États-Unis . Les stocks mondiaux relativement abondants à l'approche de la guerre peuvent également avoir atténué les inquiétudes initiales. Mais cet optimisme ne tient pas compte de la réalité sur le terrain: il faudra des mois, voire des années , pour que la production et les exportations de pétrole du Moyen-Orient retrouvent leur niveau d'avant-guerre, même après la réouverture complète d'Ormuz.

DESTRUCTION DE LA DEMANDE Si l'offre de pétrole actuellement évaluée sur le marché à terme ne se matérialise pas d'ici le début de l'été - période de pointe de la demande dans l'hémisphère nord - le déséquilibre au sein du complexe Brent ne fera que s'accentuer, ce qui aura de vastes conséquences pour l'économie mondiale.

Un effondrement des prix à terme du Brent - le fondement des marchés pétroliers mondiaux - risque de fausser les décisions économiques des gouvernements, des entreprises et des consommateurs du monde entier.

Les décideurs politiques semblent vouloir se couvrir. Mardi, le Fonds monétaire international a relevé de 30 % sa prévision de base pour les prix du pétrole en 2026, à 82 dollars le baril, par rapport à sa prévision précédente de janvier. Dans le même temps, il a réduit ses prévisions de croissance mondiale pour cette année de 0,2 point de pourcentage, à 3,1 %. Ces prévisions semblent bien plus conformes aux signaux émis par le marché à terme du pétrole qu'aux faits sur le terrain. La forme de la courbe des contrats à terme 0#LCO suggère que les prix du pétrole dans les mois à venir resteront bien dans les limites de la récente norme historique.

Mais, une fois de plus, le monde physique raconte une histoire bien différente.

Alors que les prix des matières premières pétrolières ont grimpé en flèche le mois dernier, les réalités logistiques ont jusqu'à présent limité la destruction de la demande chez les raffineurs. En raison des retards d'expédition, de nombreuses raffineries traitaient encore des cargaisons de matières premières d'avant-guerre le mois dernier, ce qui signifie qu'elles payaient des prix inférieurs tout en vendant des produits raffinés à des niveaux gonflés, générant ainsi des bénéfices exceptionnels.

Alors que certains raffineurs asiatiques ont réduit leur activité au début du conflit pour conserver leurs stocks, l'économie positive a permis à une grande partie de l'activité de se poursuivre sans relâche.

Toutefois, cette marge de manœuvre a aujourd'hui largement disparu. Les dernières cargaisons de matières premières qui ont quitté le Moyen-Orient avant le blocus ont été absorbées par l'Asie, qui dépend de la région pour environ 60 % de ses importations de brut, et par l'Europe.

Les marges de raffinage se compriment donc rapidement, ce qui augmente la probabilité que les usines réduisent bientôt considérablement leurs cadences ou ferment complètement leurs unités, provoquant une chute prononcée de l'activité économique qui pourrait en surprendre plus d'un. Les prix de l'énergie ont également une incidence sur le calcul de l'inflation par les gouvernements - même si les banques centrales sont censéesne pas tenir compte deschocs à court terme sur les prix de l'énergie - et les signaux faussés du marché peuvent amener les décideurs politiques à éviter de prendre les mesures nécessaires ou à prendre les mauvaises mesures.

La forte pente de la courbe à terme du Brent complique également les stratégies de couverture des compagnies aériennes et d'autres entreprises à forte consommation de carburant, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires ou décourager la prise de risque, ce qui pèse encore plus sur la production économique.

En fin de compte, ce qui rend cette crise particulièrement dangereuse, ce n'est pas seulement la perte de pétrole, mais aussi la perte de clarté.

Lorsque les barils physiques se négocient à 150 dollars alors que les contrats à terme laissent entrevoir un soulagement prochain, les consommateurs, les entreprises et les décideurs politiques sont contraints de naviguer sans boussole fiable.

Ils sont donc particulièrement vulnérables si la crise d'Ormuz s'éternise et que le marché à terme est contraint d'abandonner son optimisme et de revoir violemment ses prix, bouleversant du même coup les économies mondiales.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters )

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