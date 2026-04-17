L'ancien maire d'Alençon Joaquim Pueyo réfute des accusations de viols

Joaquim Pueyo, alors maire d'Alençon, le 6 octobre 2025 à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'ancien maire d'Alençon et ex-député PS Joaquim Pueyo a réfuté les accusations de viols après la publication du livre du journaliste Frédéric Pommier, a fait savoir son avocat, Me Jérémy Kalfon.

Le journaliste de France Inter Frédéric Pommier dévoile dans ce livre les viols par quatre hommes qu'il a subis, enfant. Un homme politique, qui a été "maire et député" en Normandie, est accusé dans le livre, sans être nommé.

Frédéric Pommier a porté plainte contre cet ex-élu et une confrontation a été organisée par les enquêteurs début 2026.

"Des médias ont identifié M. Joaquim Pueyo", a indiqué l'avocat de ce dernier, Me Jérémy Kalfon, dans un communiqué.

Ces accusations sont "fausses", a-t-il ajouté. "Leur contenu est contraire aux valeurs et aux engagements portés par M. Pueyo pendant de nombreuses années", selon le communiqué.

Le procureur de Caen, Joël Garrigue, a confirmé jeudi à l'AFP que son parquet avait été saisi d'une plainte du journaliste "pour des faits de viol survenus dans l'Orne en 1982-83" sans indiquer l'identité du mis en cause.

Le journaliste de France Inter Frédéric Pommier à Paris, le 25 mars 2019 ( AFP / Eric Feferberg )

"Bien que la parole de M. Pommier paraisse parfaitement crédible et ses accusations tout à fait sérieuses, le parquet de Caen n'a pu que classer ce dossier en raison de la prescription", a-t-il ajouté.

Selon Me Kalfon, Joaquim Pueyo s’est présenté à "une audition ainsi qu’à une confrontation" avec M. Pommier afin de "tenter de comprendre les ressorts" de ces accusations alors que rien "ne l’y obligeait", au vu de la prescription.

Il a indiqué que son client était "toujours dans l’incompréhension la plus complète" et qu'il ne souhaitait pas "s’épancher" sur ces accusations.

M. Pueyo, 75 ans, a été maire d'Alençon de 2008 à 2017, puis de 2020 à 2026, et député de l'Orne de 2012 à 2020.

Il a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle dans l’administration pénitentiaire, dirigeant notamment les prisons de Fleury-Mérogis et Fresnes.