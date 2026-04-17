 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancien maire d'Alençon Joaquim Pueyo réfute des accusations de viols
information fournie par AFP 17/04/2026 à 20:46

Joaquim Pueyo, alors maire d'Alençon, le 6 octobre 2025 à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Joaquim Pueyo, alors maire d'Alençon, le 6 octobre 2025 à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'ancien maire d'Alençon et ex-député PS Joaquim Pueyo a réfuté les accusations de viols après la publication du livre du journaliste Frédéric Pommier, a fait savoir son avocat, Me Jérémy Kalfon.

Le journaliste de France Inter Frédéric Pommier dévoile dans ce livre les viols par quatre hommes qu'il a subis, enfant. Un homme politique, qui a été "maire et député" en Normandie, est accusé dans le livre, sans être nommé.

Frédéric Pommier a porté plainte contre cet ex-élu et une confrontation a été organisée par les enquêteurs début 2026.

"Des médias ont identifié M. Joaquim Pueyo", a indiqué l'avocat de ce dernier, Me Jérémy Kalfon, dans un communiqué.

Ces accusations sont "fausses", a-t-il ajouté. "Leur contenu est contraire aux valeurs et aux engagements portés par M. Pueyo pendant de nombreuses années", selon le communiqué.

Le procureur de Caen, Joël Garrigue, a confirmé jeudi à l'AFP que son parquet avait été saisi d'une plainte du journaliste "pour des faits de viol survenus dans l'Orne en 1982-83" sans indiquer l'identité du mis en cause.

Le journaliste de France Inter Frédéric Pommier à Paris, le 25 mars 2019 ( AFP / Eric Feferberg )

Le journaliste de France Inter Frédéric Pommier à Paris, le 25 mars 2019 ( AFP / Eric Feferberg )

"Bien que la parole de M. Pommier paraisse parfaitement crédible et ses accusations tout à fait sérieuses, le parquet de Caen n'a pu que classer ce dossier en raison de la prescription", a-t-il ajouté.

Selon Me Kalfon, Joaquim Pueyo s’est présenté à "une audition ainsi qu’à une confrontation" avec M. Pommier afin de "tenter de comprendre les ressorts" de ces accusations alors que rien "ne l’y obligeait", au vu de la prescription.

Il a indiqué que son client était "toujours dans l’incompréhension la plus complète" et qu'il ne souhaitait pas "s’épancher" sur ces accusations.

M. Pueyo, 75 ans, a été maire d'Alençon de 2008 à 2017, puis de 2020 à 2026, et député de l'Orne de 2012 à 2020.

Il a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle dans l’administration pénitentiaire, dirigeant notamment les prisons de Fleury-Mérogis et Fresnes.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank