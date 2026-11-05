ROI-La flambée des paris sur l'élection présidentielle américaine de 2028 redéfinit les marchés après les élections de mi-mandat : Mike Dolan

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par Mike Dolan

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat américaines a conduit les marchés à anticiper deux années d’impasse politique . Mais un revirement soudain des cotes des paris sur l’élection présidentielle de 2028 pourrait modifier la façon dont les investisseurs interprètent tout ce qui va suivre.

La conquête par les démocrates des deux chambres du Congrès, largement attendue mais étonnamment complète, a suscité une réaction mitigée des marchés . Mais un mouvement en marge a retenu l’attention.

Les marchés de prédiction désignent soudainement le sénateur démocrate de Géorgie Jon Ossoff comme favori pour remporter la Maison Blanche dans deux ans. C’est la première fois qu’un candidat républicain présumé, l’actuel vice-président JD Vance, n’est pas clairement donné favori pour succéder à Donald Trump à la présidence dans deux ans.

Polymarket et Kalshi — des sites de prédiction qui permettent aux particuliers de parier entre eux sur les résultats d’une multitude d’événements politiques, sportifs et financiers — ont tous deux affiché un score de 18 % pour Ossoff, en hausse de 5 points de pourcentage et avec 3 points d’avance sur Vance, alors que les paris se déroulaient mercredi.

Ces cotes, à deux ans de l’élection, sont forcément provisoires et volatiles, car aucun des deux hommes n’est encore candidat officiel de son parti respectif et Ossoff a nié à plusieurs reprises vouloir se présenter.

Mais Ossoff, âgé de 39 ans, qui a conservé cette semaine son siège au Sénat en Géorgie avec une avance de près de 20 points, semble répondre aux critères de nombreux électeurs, notamment en tant que démocrate centriste du Sud. Les parieurs ont déjà misé gros sur sa candidature à la présidence.

Cette vague de paris anticipés sur 2028 revêt une importance pour les marchés financiers, car elle souligne la tendance observée cette semaine en faveur des démocrates au Congrès et des enjeux qu’ils défendent, même si une stagnation des politiques macroéconomiques devait prévaloir jusqu’en 2028.

Si un démocrate venait à l’emporter en 2028, les investisseurs ayant des horizons raisonnables commenceraient à intégrer progressivement cette perspective, en tenant compte des sujets brûlants de cette semaine: de la réglementation de l’IA et de la contestation des centres de données à la surveillance des cryptomonnaies, en passant par les dépenses de défense, l’immigration, la santé, la politique étrangère et la politique commerciale.

Les marchés penchant en faveur d’un candidat démocrate, les positions du parti sur ces questions auront une importance qui dépassera le simple cadre d’un Congrès bloquant les initiatives. Les sondages et les marchés de paris sur 2028 deviendront de plus en plus sensibles.

« La probabilité d’une victoire démocrate à l’élection présidentielle de 2028 a considérablement augmenté », a déclaré Luca Paolini, stratège chez Pictet Asset Management, ajoutant que le programme démocrate en matière de réglementation et de fiscalité des entreprises devait être pris au sérieux en tant que risque pour les bénéfices et la croissance.

Surtout, les principaux facteurs à l’origine de la défaite républicaine — la hausse des prix du carburant et du coût de la vie provoquée par la guerre en Iran et les hausses de droits de douane — font qu’aucun des deux partis ne voudra risquer à nouveau de s’attirer la colère des électeurs.

Après tout, la flambée mondiale de l’inflation sous la présidence de Joe Biden a été l’une des principales raisons pour lesquelles Trump est revenu à la Maison Blanche avec une telle facilité en 2024 face à Kamala Harris.

RETOUR VERS LE CENTRE

Plus généralement, le signal d’alerte électoral lancé par les échecs en matière de « coût de la vie » incitera probablement les deux partis à apaiser les conflits au Moyen-Orient, à calmer la flambée des prix et à laisser à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour faire son travail.

Cela pourrait facilement devenir la stratégie d’Ossoff, mais Vance s’y est déjà mis lui aussi.

Mercredi, Vance n’a pas tardé à désigner publiquement la guerre contre l’Iran comme « la raison pour laquelle nous avons perdu ». Cela a fait plonger les cours du pétrole

LCOc1 , sur fond de spéculations concernant un changement de politique américaine. Mais l’écart entre lui et Ossoff s’est également réduit dans les cotes des paris.

Les deux candidats potentiels pourraient-ils désormais se tourner vers d’autres thèmes centristes qui ont semblé séduire les électeurs cette semaine: la réglementation de l’IA, des politiques migratoires moins draconiennes et une politique commerciale et étrangère plus modérée ?

« Les républicains devront réévaluer la viabilité de son programme “America First” à l’horizon de 2028 », a écrit mercredi Jonathan Schroer, stratège chez UniCredit. « Les mauvais résultats des républicains affaibliront les favoris du mouvement MAGA, tels que JD Vance et Marco Rubio, et pourraient encourager un outsider sans lien avec le mouvement MAGA à se recentrer politiquement. »

Ces dernières semaines, les spéculations n’ont cessé d’aller bon train: une présidence Trump affaiblie et en fin de mandat pourrait le conduire à adopter un comportement de plus en plus imprévisible dans les domaines politiques qu’il contrôle, notamment la politique étrangère et militaire et, dans une certaine mesure, la politique commerciale.

Ce n’est pas l’impression qu’il a donnée lors de ses premières interviews après l’annonce des résultats, ce que les marchés ont interprété comme un signe positif.

Mais même si Trump joue la carte de l’imprévisible en matière de politique étrangère, la marche inexorable vers 2028 atténuera leur impact de jour en jour.

« Le marché est de plus en plus susceptible d’interpréter les revirements politiques surprenants de l’exécutif comme étant limités dans le temps par la prochaine élection présidentielle ou par la nouvelle configuration politique nationale », a déclaré mercredi George Saravelos, stratège à la Deutsche Bank, ajoutant que la prime de risque sur le pétrole subirait désormais une « dépréciation temporelle négative » à mesure que la nouvelle escalade avec l’Iran se prolongerait.

Personne ne souhaite voir ces deux années s’envoler d’un simple souhait et, comme les deux dernières années l’illustrent très clairement, beaucoup d’eau peut couler sous les ponts pendant cette période.

Mais pour les calculs stratégiques à long terme et les décisions d’investissement, deux ans ne représentent rien du tout. Le temps presse.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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