Avion dérouté à Évreux après une alerte à la bombe : les passagers acheminés vers Roissy

Des passagers d’un vol Aer Lingus reliant Dublin à Rome quittent à bord d'un autocar la base aérienne d'Évreux, vers laquelle leur avion a été dérouté après une alerte à la bombe, le 5 novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Les passagers de l'avion d'Aer Lingus dérouté à cause d'une alerte à la bombe ont embarqué jeudi soir dans des autocars pour Roissy, d'où ils devraient poursuivre leur voyage vers Rome, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin, a souligné qu'aucun engin explosif n'avait été retrouvé à bord de l'A320 qui assurait une liaison entre Dublin et Rome et transportait 157 personnes.

Il a annoncé l'ouverture d'une enquête visant le pilote irlandais de cet avion au motif qu'il "aurait refusé" dans un premier temps d'atterrir sur la base militaire d'Évreux, comme les autorités le demandaient, "préférant un aéroport civil".

Alors que les investigations "n'en sont qu'à leur début", il est d'ores et déjà établi qu'effectivement deux avions de chasse (...) ont été engagés afin d'amener l'A320 d'Aer Lingus à se poser à Évreux", a indiqué le procureur, dans un communiqué diffusé jeudi soir.

Après plusieurs fausses alertes en début de semaine, au moins une vingtaine de vols en Europe ont été visés jeudi par des alertes à la bombe, selon les autorités et compagnies aériennes.

L'avion d'Aer Lingus dérouté en France s'est posé "sans encombre" à Évreux. Puis "l'ensemble des passagers a été pris en charge dès l'atterrissage, dans le respect du protocole de sûreté et de déminage", a indiqué Matignon.

"Éclaircir le comportement du pilote"

Cependant, avant l'atterrissage, un incident avait marqué le déroutement de l'appareil, a-t-on confirmé de même source. "Le pilote n'ayant pas coopéré comme attendu avec les autorités, le Premier ministre (Sébastien Lecornu) a immédiatement ordonné que des avions de chasse interceptent l'appareil et l'escortent".

L'avion de la compagnie Aer Lingus dérouté après une alerte à la bombe, à la base aérienne d'Évreux le 5 novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Le procureur Rémi Coutin a annoncé s'être rendu sur la base aérienne 105 de l'armée de l'air et de l'espace, où s'est finalement posé l'A320, pour "éclaircir le comportement du pilote".

L'enquête visant ce dernier a été confiée conjointement à la section de recherches de gendarmerie des transports aériens de Roissy, à la section de recherches de gendarmerie de l'air et de l'espace de Vélizy-Villacoublay et au groupement de gendarmerie départementale de l'Eure.

Le pilote "sera entendu en audition libre et je déciderai plus tard d'une éventuelle garde à vue", a déclaré le magistrat à l'AFP, évoquant une possible "infraction au code des transports".

Le copilote de l'A320, de nationalité britannique, doit également être entendu par les enquêteurs qui vont aussi exploiter la boîte noire de l'appareil.

Le procureur d’Évreux a indiqué jeudi soir qu'il communiquerait "ultérieurement" sur les suites de la procédure.